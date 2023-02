Meta стартира абонаментна услуга за Facebook и Instagram

Новият абонамент ще струва 11,99 долара на месец - 14,99 долара, ако бъде закупен чрез приложение за iOS

Компанията майка на Facebook Meta Platforms Inc. стартира абонаментна услуга, наречена Meta Verified, която ще включва няколко допълнителни предимства и функции, включително значки за автентичен профил за тези, които плащат.

Новият абонамент ще струва 11,99 долара на месец - 14,99 долара, ако бъде закупен чрез приложение за iOS - и е насочен предимно към създателите на съдържание. В допълнение към значката за проверка абонаментът включва „проактивна защита на акаунта, достъп до поддръжка на акаунта и по-голяма видимост и обхват", заяви говорител на Meta в имейл пред Bloomberg.

Главният изпълнителен директор Марк Зукърбърг обяви новия продукт чрез своя канал в Instagram - услуга, която беше представена през изминалата седмица, както и във Facebook. Опцията ще бъде налична както във Facebook, така и в Instagram, но те ще бъдат отделни абонаменти.

Абонаментните предложения станаха популярни за компаниите от социалните мрежи през последните години като начин да диверсифицират бизнеса си, който е силно зависим от рекламата. Snap Inc. предлага оферта, наречена Snapchat Plus, а Twitter Inc. също предлага абонамент в момента, като верификацията на акаунта е основна точка за продажба.



Meta реализира почти всичките си приходи от реклама, но този бизнес може да бъде непостоянен и силно повлиян от икономиката като цяло. Бизнесът на Meta например беше силно засегнат в началото на пандемията, а миналата година - по време на войната в Европа и повишаването на инфлацията. Абонаментите предлагат по-постоянен поток от приходи.

Не е ясно обаче дали потребителите искат да плащат за услуги, които винаги са били безплатни. Абонаментното предлагане на Twitter започна да се развива бавно. Може би най-ценният аспект на абонаментния пакет на Meta ще бъде „повишената видимост". В днешно време е по-трудно да изпъкнеш във Facebook или Instagram, дори сред собствените последователи на потребителя. Компанията е започнала да подтиква потребителите към повече съдържание, което може да ги интересува, а не непременно към съдържание от хора, които те следват.

Повишената видимост ще означава „изтъкване в някои области на платформата - като търсене, коментари и препоръки", заявиха от компанията. За разлика от Twitter, който не предлага верификация на потребителя чрез абонамент, Meta ще изисква от потребителите да потвърдят самоличността си с държавен документ за самоличност, за да получат значка за проверка.

Meta тества абонаментния продукт първо в Австралия и Нова Зеландия, като ще стартира услугата по-късно през идната седмица.

Според говорител на компанията през следващите месеци услугата ще бъде пусната в САЩ и евентуално на други пазари.

Ходът на Meta с абонаментната услуга отразява няколко проблема, пред които е изправена компанията. Тя отдавна се бори с неавтентични акаунти и с оплаквания от страна на потребителите за тях. Редица потребители също така изразяват загриженост относно неуспешните опити да се свържат с отдела за обслужване на клиенти, когато се сблъскват с проблеми, като например са хакнати или да бъдат блокирани техните акаунти.

Освен това бизнесът на фирмата зависи в голяма степен от рекламата. Навлизането в абонаментите, в зависимост от това колко потребители ще се включат, може значително да увеличи приходите на компанията. Meta заяви, че през декември е имала средно два милиарда активни потребители на ден във Facebook и почти три милиарда потребители в платформите си, включително Instagram, WhatsApp и Messenger.