Финансовият директор на OpenAI: Страхуващият се от балон пазар се нуждае от повече енстусиазъм за AI

Главният финансов директор на OpenAI Сара Фрайър допусна, че пазарът е прекалено фокусиран върху безпокойството относно евентуален балон в сектора на изкуствения интелект (AI) и трябва да покаже повече „ентусиазъм“ относно потенциала на технологията, пише Bloomberg.

„Не смятам, че има достатъчно ентусиазъм около AI, когато се замисля за реалните практически последици и какво може да направи той за хората“, коментира Фрайър в интервю на сцената на конференцията Tech Live на Wall Street Journal в Калифорния.

През последните месеци се наблюдава засилено внимание към нарастващите оценки на компаниите за изкуствен интелект, както и към ускоряващите се разходи на технологичните фирми за центрове за данни и чипове в подкрепа на развитието на AI. Само OpenAI се е ангажирала да похарчи над 1,4 трлн. долара за AI инфраструктура, въпреки че компанията остава нерентабилна.

За да подкрепи изграждането на своите центрове за данни, OpenAI сключи серия от големи сделки с фирми като Nvidia и Advanced Micro Devices (AMD), които бяха критикувани като кръгови финансови споразумения. Nvidia например реши да инвестира 100 млрд. долара в OpenAI, за да помогне за финансирането на разширяването на центровете ѝ за данни. OpenAI, от своя страна, се ангажира да запълни тези обекти с милиони чипове на Nvidia. Но в интервюто Фрайър посочи: „Аз някак напълно отхвърлям тази предпоставка“.

„В момента всички изграждаме пълна инфраструктура, която позволява пускането на повече изчислителна мощност в света“, допълва Фрайър. „Изобщо не виждам това като кръгово“.

По думите ѝ голямата част от работата в последната година е била за диверсифициране на тази верига на доставките.

В допълнение към сделките на OpenAI с производителите на чипове, разработчикът на ChatGPT също така обмисля широк набор от финансови инструменти за финансиране на своите инфраструктурни усилия.

Фрайър твърди, че OpenAI „търси екосистема от банки и частен капитал“, за да подкрепи амбициозните си планове. Тя също така намеква за ролята на американското правителство „да подкрепи гаранцията, която позволява осъществяването на това финансиране“, но не уточни как ще сработи това.

Запитан за пояснение, говорител на OpenAI коментира, че Фрайър говори в контекста на по-широката индустрия за изкуствен интелект. По думите на говорителя в момента няма непосредствени планове OpenAI да търси федерален механизъм.

Освен това се очаква OpenAI да направи първично публично предлагане в следващите години, за да набере допълнителен капитал. Фрайър обаче твърди, че в момента няма конкретни планове за действие по листването.

„Не се подготвяме за IPO”, коментира тя. „IPO-то в момента не е на хоризонта“.