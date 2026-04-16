Инфлацията в еврозоната се ускорила до 2,6% след избухването на войната в Иран

Годишната инфлация в еврозоната се е ускорила до 2,6% на годишна база през март в сравнение с отчетените през февруари 1,9%. Това сочат окончателните данни на Европейската статистическа служба, публикувани в четвъртък. Първоначалната оценка бе за ниво от 2,5%.

За същия месец на миналата година показателят възлезе на 2,2%, осезаемо по-близо до целта на Европейската централна банка (ЕЦБ) от 2%.

През март инфлацията в целия Европейски съюз (ЕС) се е ускорила до 2,8% на годишна база, рязко скачайки след регистрираното през февруари ниво от 2,1%. Преди година показателят бе на ниво от 2,5%.

Най-ниските годишни равнища са регистрирани в Дания (1%), Чехия, Кипър и Швеция (всички с по 1,5%). Най-високите са отчетени в Румъния (9%), Хърватия (4,6%) и Литва (4,4%). В сравнение с февруари годишната инфлация се е забавила в три държави членки, останала е стабилна в една и се е ускорила в 23 от тях.

Очаква се представителите на ЕЦБ да запазят лихвените проценти без промяна на заседанието си по-късно този месец, като отложат решението за това дали последиците от войната на САЩ и Израел в Иран и последвалото рязко поскъпване на енергоносителите заради нея изискват реакция.

По-строгите финансови условия засега помагат инфлационните очаквания да останат стабилни, смятат централните банкери.

Данните, които ще излязат преди заседанието на ЕЦБ на 29-30 април, няма да дадат окончателен отговор доколко почти двумесечните военни действия в Близкия изток са засегнали икономическия растеж, веригите на доставки и перспективата инфлацията да се върне към целта на ЕЦБ от 2%. Освен това, тъй като се водят мирни преговори, все още е възможно щетите да бъдат ограничени.

Председателят на ЕЦБ Кристин Лагард заяви тази седмица пред Bloomberg Television, че банката трябва да бъде „напълно гъвкава“ по отношение на лихвите, но подчерта, че няма предварителна нагласа да ги повишава. Въпреки това инвеститорите смятат, че увеличенията са неизбежни и залагат на две такива стъпки от по 0,25 процентни пункта тази година.