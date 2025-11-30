IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна Лукойл

Полският президент отказа да се срещне с Виктор Орбан след визтата му в Москва

Виктор Орбан договори още газ с Путин и се изказа скандално за бъдещето на Украйна като буфер между Русия и НАТО

14:17 | 30.11.25 г. 1
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Полският  президент Карол  Навроцки е отказал предварително насрочената среща с унгарския премиер Виктор Орбан, съобщи секретаря на Канцеларията на полския президент Марчин Пшидач в социалната мрежа Х. "Във връзка с посещението в Москва на премиера Виктор Орбан и неговото отражение, президентът реши да ограничи програмата на посещението си в Унгария до срещата на президентите от Вишеградската четворка", се казва в съобщението.

Пшидач обръща внимание, че президентът Карол Навроцки се води от "наследството на Лех Качински", според когото сигурността на Европа зависи от солидарните действия, включително и в областта на енергетиката.

В петък унгарският премиер посети Москва, договаряйки още количества руски газ и петрол. Според анализите на Bloomberg по време на войната в Украйна Будапеща увеличава своята зависимост от руските енергоресурси. При петрола вече почти изцяло зависи от доставките от Русия, докато през 2021 година руският петрол е бил малко над 60% от общия внос.

След посещението си в Москва Орбан заяви, че бъдещето на Украйна е на "буферна държава" между Русия и НАТО, а границите ѝ трябва да бъдат определени на международна мирна конференция.

Основната тема на президентите от Вишеградската четворка ще бъде сигурността и сътрудничеството в Централна Европа.

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 15:06 | 30.11.25 г.
Карол Навроцки икономиката на Полша Виктор Орбан
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Политика виж още

Коментари

Добави коментар
1
rate up comment 0 rate down comment 2
RoyBatty
преди 27 минути
Детска градина
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още