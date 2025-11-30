Полският президент отказа да се срещне с Виктор Орбан след визтата му в Москва

Полският президент Карол Навроцки е отказал предварително насрочената среща с унгарския премиер Виктор Орбан, съобщи секретаря на Канцеларията на полския президент Марчин Пшидач в социалната мрежа Х. "Във връзка с посещението в Москва на премиера Виктор Орбан и неговото отражение, президентът реши да ограничи програмата на посещението си в Унгария до срещата на президентите от Вишеградската четворка", се казва в съобщението.

Пшидач обръща внимание, че президентът Карол Навроцки се води от "наследството на Лех Качински", според когото сигурността на Европа зависи от солидарните действия, включително и в областта на енергетиката.

В петък унгарският премиер посети Москва, договаряйки още количества руски газ и петрол. Според анализите на Bloomberg по време на войната в Украйна Будапеща увеличава своята зависимост от руските енергоресурси. При петрола вече почти изцяло зависи от доставките от Русия, докато през 2021 година руският петрол е бил малко над 60% от общия внос.

След посещението си в Москва Орбан заяви, че бъдещето на Украйна е на "буферна държава" между Русия и НАТО, а границите ѝ трябва да бъдат определени на международна мирна конференция.

Основната тема на президентите от Вишеградската четворка ще бъде сигурността и сътрудничеството в Централна Европа.