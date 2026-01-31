Временния президент на Венецуела обяви всеобща амнистия

Временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес обяви всеобща амнистия, затварянето на "Еликойде" - печално известен затвор в Каракас, както и съдебна реформа, в изявление пред Върховния съд вчера - по-малко от месец след задържането на президента Николас Мадуро от американската армия.

"Решихме да прокараме закон за всеобща амнистия, обхващащ целия период на политическо насилие от 1999 г. до днес", заяви Родригес, цитирана от Франс прес, като уточни, че законът ще бъде представен пред Националното събрание.

"Това е закон, който ще послужи за излекуване на раните, оставени от политическото противопоставяне, подхранено от насилие и екстремизъм. Той ще позволи да се възстанови правосъдието в нашата страна и да се насърчи мирното съжителство между венецуелците“, каза тя.

Временния президент на Венецуела също така обеща да закрие страховития затвор "Еликойде", критикуван от опозицията и активистите за правата на човека, че е център за изтезания.

"Решихме, че съоръженията на "Еликойде", които днес служат като център за задържане, ще се превърнат в социален, спортен, културен и търговски център за полицейските семейства и съседните общности", каза Родригес.

Тя също така посочи, че ще организира "обширни национални консултации за нова съдебна система".

Най-влиятелните фигури в държавата – министърът на вътрешните работи Диосдадо Кабельо, председателят на Националното събрание Хорхе Родригес, министърът на отбраната Владимир Падрино Лопес и главният прокурор Тарек Уилям Сааб – присъстваха на церемонията.

Под натиска на САЩ след задържането на президента Николас Мадуро, на 8 януари властите във Венецуела обещаха да освободят политически затворници, но това става постепенно.

Според властите, над 800 политически затворници вече са освободени, като правителството твърди, че тези освобождавания са започнали преди декември и залавянето на Мадуро.

Специализираната неправителствена организация (НПО) "Форо Пенал" оспорва тези числа, като от декември насам е регистрирала само 383 освобождавания, а от 8 януари – 266.

Според тази НПО във Венецуела все още има най-малко 711 политически затворници, от които 65 чужденци.

Десетки близки на затворниците лагеруват пред затворите в страната в очакване на освобождаването им.

"Амнистиите са нещо добро, стига да не водят до безнаказаност“, заяви с удовлетворение председателят на "Форо Пенал". "Ако амнистията служи за защита на малцина, за да избегнат правосъдието в бъдеще, това не е амнистия, а просто мандат за безнаказаност", отбеляза той.

"Ако амнистията наистина доведе до помирение с честност и прозрачност, това би било идеално. Амнистията зависи от това, което е установено в нея [...] не може да включва тежки нарушения на правата на човека, това е очевидно, и още по-малко престъпления срещу човечеството“, уточни той.

Нобеловият лауреат за мир и лидер на опозицията във Венецуела Мария Корина Мачадо заяви от съседна Колумбия, че "това не е доброволен жест от страна на режима, а отговор на натиска от правителството на САЩ".

"Надявам се, че затворниците скоро ще могат да бъдат със семействата си", каза Мачадо и добави: "Когато репресиите изчезнат и страхът отмине, това ще бъде краят на тиранията".

Като символ на тази американска тиха дипломация, новата ръководителка на дипломатическата мисия на САЩ за Венецуела, Лаура Догу, ще пристигне днес в Каракас, потвърди вчера пред АФП дипломатически източник.

Назначаването ѝ на 22 януари бележи поврат в отношенията между Вашингтон и Каракас, прекъснати от 2019 г., посочва АФП.

