IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

България подготвя ограничение на износа на дизел и авиационно гориво

Мярката не засяга бензина, защото производствот му е значително повече от потреблението

13:57 | 31.10.25 г. 2
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

България ще ограничи износа на някои видове горива - основно дизелово и авиационно гориво, предвижда решение, одобрено на извънредно заседание на комисията по бюджет и финанси в Народното събрание. Мярката не засяга бензина, тъй като в страната се произвеждат количества, които надвишават търсенето. В последните месеци производството почти се възстанови след ремонта в рафинерията в края на пролетта. Статистиката показва, че основното гориво, използвано у нас, е дизеловото гориво.

Предложението за забрана, подкрепено от "ГЕРБ-СДС", "Има такъв народ", "ДПС-Ново начало" и БСП, беше внесено по-рано днес (31 октомври) в деловодството на парламента и е мотивирано от липсата на предсказуемост относно доставките на горива заради санкциите на САЩ срещу "Лукойл". То беше подкрепено с 16 гласа "за", нито един против, а петима се въздържаха, предаде БТА.

Свързани статии

Във внесените в деловодството текстове са предвидени някои изключения - самолетите на чужди държави ще могат да презареждат с авиационно гориво, доставки за нуждите на НАТО и други. По изключение директорът на Агенция "Митници" също може да позволи износа на горива, когато доставката е свързана с националната сигурност или ще причини съществени икономически щети за операторите.

Според председателят на комисията Делян Добрев забраната е превантивна мярка, за да не бъде допусната спекула с цените на горивата.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 13:57 | 31.10.25 г.
износ на дизел горива Лукойл санкции срещу Русия забрана за износ на горива
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Енергетика виж още

Коментари

Добави коментар
2
rate up comment 3 rate down comment 1
Aлexaндpo
преди 1 час
Всъщност, Най-Важното е да не зачезне Столично тъмно.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 2 rate down comment 2
Aлexaндpo
преди 1 час
Мен тези работи не ме засягат. Аз съм си ОффГрид от 10 годинки вече.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още