България подготвя ограничение на износа на дизел и авиационно гориво

България ще ограничи износа на някои видове горива - основно дизелово и авиационно гориво, предвижда решение, одобрено на извънредно заседание на комисията по бюджет и финанси в Народното събрание. Мярката не засяга бензина, тъй като в страната се произвеждат количества, които надвишават търсенето. В последните месеци производството почти се възстанови след ремонта в рафинерията в края на пролетта. Статистиката показва, че основното гориво, използвано у нас, е дизеловото гориво.

Предложението за забрана, подкрепено от "ГЕРБ-СДС", "Има такъв народ", "ДПС-Ново начало" и БСП, беше внесено по-рано днес (31 октомври) в деловодството на парламента и е мотивирано от липсата на предсказуемост относно доставките на горива заради санкциите на САЩ срещу "Лукойл". То беше подкрепено с 16 гласа "за", нито един против, а петима се въздържаха, предаде БТА.

Във внесените в деловодството текстове са предвидени някои изключения - самолетите на чужди държави ще могат да презареждат с авиационно гориво, доставки за нуждите на НАТО и други. По изключение директорът на Агенция "Митници" също може да позволи износа на горива, когато доставката е свързана с националната сигурност или ще причини съществени икономически щети за операторите.

Според председателят на комисията Делян Добрев забраната е превантивна мярка, за да не бъде допусната спекула с цените на горивата.