Зеленски иска министъра на отбраната Денис Шмигал да поеме енергийното министерство

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че планира да предложи на украинския министър на отбраната Денис Шмигал поста на министър на енергетиката и първи вицепремиер, според публикация в социалната мрежа X.

Зеленски се срещна с Шмигал и премиера Юлия Свириденко в Киев в събота и заяви, че разчита на подкрепата на парламента за одобряване на избора му, предава Bloomberg.

Предишният министър на енергетиката на Украйна, Светлана Гринчук, беше отстранена през ноември в резултат на корупционен скандал.

50-годишният Шмихал, който беше министър-председател на Украйна от 2020 до 2025 г., заема поста министър на отбраната от юли.

„Систематичната работа“, която Шмихал извършва като министър на отбраната, „е точно това, от което енергийният сектор на Украйна се нуждае в момента“, заяви Зеленски.

„От решаващо значение е след всеки руски удар да можем бързо да възстановим унищоженото и растежът на енергийния сектор на Украйна да остане стабилен и достатъчен, за да задоволи нуждите на страната“, казва още президентът на Украйна.

Ден по-рано Зеленски успя да убеди ръководителя на военното разузнаване (ГУР) ген. Кирило Буданов да приеме поста началник на кабинета на президента.