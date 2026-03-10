САЩ ескортираха петролен танкер през Ормузкия проток, но изтриха съобщението за това

Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт обяви, че военноморските сили на страната са ескортирали петролен танкер през Ормузкия проток. Минути по-късно обаче публикацията в социалната медия X, с която го направи, е била изтрита, предаде Bloomberg.

Райт не уточни за кой танкер става въпрос, нито каза нещо, което да подсказва, че в момента се реализира по-широка програма за ескорт.

Изтриването на публикацията и придружаващото я видео засилиха объркването на напрегнатия пазар на петрол, който очаква потвърждение за усилията на администрацията на Доналд Тръмп да разблокира милиони барели петрол от Персийския залив.

Почти цялата търговия през Ормузкия проток замря след избухването на конфликта между САЩ и Израел, от една страна, и Иран, от друга. Поради съображения за сигурност танкерите останаха в залива, което доведе до препълване на складовете и принуди производителите да намалят рязко добива.

Тъй като Саудитска Арабия, Кувейт, Ирак и Обединените арабски емирства изпомпват с милиони барели по-малко петрол всеки ден, необходимостта да се възобнови нормалният трафик по водния път става все по-спешна. Някои собственици на танкери заявиха по-рано, че ще плават отново, ако бъде въведена програма за конвой.

Цените на петрола спаднаха рязко след новината за ескорта.* Американският лек суров петрол поевтиня с около 15% до 80,26 долара за барел, а европейският сорт Брент – с 14,4% до 84,69 долара за барел. В понеделник цената на "черното злато" за кратко се покачи до почти 120 долара.

*Цените са актуални към 20:15 часа.