Търсенето надделява над реколта в Русия: Цената на пшеницата достигна едноседмичен връх

Цената на пшеницата се повиши до най-високото ѝ ниво от една седмица насам, тъй като нови признаци за търсене натежаха повече от прогнозите за голяма реколта в Русия, която е най-големият износител в света, пише Bloomberg.

Фючърсите поскъпнаха с 1,8%, тъй като страни като Египет, Йордания и Сирия увеличиха покупките си. Цените спаднаха през предходните две търговски сесии, тъй като анализатори, сред които SovEcon и IKAR повишиха прогнозите си за реколтата в Русия.

„Пшеницата се възстановява от новото дъно, достигнато тази седмица“, коментира Пат Бува, директор на компанията International Agribusiness Group. Въпреки че цените на пшеницата в Русия и в Париж са по-ниски тази седмица, „купувачи започват да се появяват“.

Пшеницата е под натиск през последно време. Графика: Bloomberg LP

Пшеницата с доставка през декември поскъпна с 1,6% до 5,2975 долара за бушел към 12,20 ч. местно време в Чикаго. По-рано цените достигнаха 5,3075 долара, най-високото ниво за най-активния контракт от 13 август насам.

Пазарът все още може да бъде подложен на натиск, ако очакванията за дъждове се сбъднат в южните равнини на САЩ през следващата седмица, което ще облекчи опасенията за влажността на почвата преди засяването на зимната пшеница, според Hightower Report.

На други зърнени пазари Pro Farmer Crop Tour в Средния запад сигнализира за по-високи добиви.