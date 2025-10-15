Ryanair съкращава 800 хил. седалки до Германия заради данъчен спор

Ryanair Holdings намали зимния си капацитет за Берлин и други германски градове с 800 хил. седалки в спор заради авиационните такси и разходите за достъп в страната, пише Bloomberg.

Ирландската нискотарифна авиокомпания отмени 24 маршрута до девет летища, включително Хамбург, става ясно от съобщение, публикувано в сряда. Полетите до Дортмунд, Дрезден и Лайпциг ще останат затворени, допълни компанията.

Високите разходи правят Германия „силно неконкурентна“ спрямо други европейски страни като Швеция и Унгария, където таксите се отменят, се казва в изявлението. Авиокомпанията призова също германското правителство да намали авиодиспечерските такси, летищните такси и таксите за сигурност.

„Много е разочароващо, че новоизбраното германско правителство вече не успява да изпълни ангажимента си да намали регресивната авиационна такса и главозамайващите разходи за достъп, които осакатяват авиационния сектор в Германия“, заяви главният маркетингов директор на Ryanair Дара Брейди в комюнике.

Съкращенията означават, че капацитетът на авиокомпанията до страната тази зима ще бъде по-малък в сравнение с миналата зима.

Ryanair съкращава маршрути до Франция и други страни, които все още налагат авиационни такси, и отдавна заплашва да изтегли мрежата си в Германия, която е най-голямата икономика в Европа.

Миналата година авиокомпанията премахна 1,8 млн. седалки до три големи германски града и намали капацитета си на летище „Бранденбург“ в Берлин с 20%.