България е трета по ръст на продадени нови автомобили в ЕС

Броят на регистрираните нови автомобили в страните от Европейския съюз (ЕС) през 2025 г. се е увеличил до 10 822 831 превозни средства, което представлява ръст от едва 1,8% спрямо 2024 г. Въпреки това общите обеми остават значително под нивата отпреди пандемията от Covid-19, сочат най-новите данни на Европейската асоциация на автомобилостроителите (ACEA), цитирани от БТА.

През 2025 г. са регистрирани 1 880 370 нови електрическите автомобила, задвижвани изцяло от батерии (BEV), които заемат 17,4% от пазарния дял на ЕС. Четирите най-големи пазара в ЕС, които заедно представляват 62% от регистрациите на електрически автомобили с батерии, са отбелязали ръст - 43,2 на сто в Германия, 18,1 на сто в Нидерландия, 12,6 на сто в Белгия и 12,5 на сто във Франция.

Данните за 2025 г. показват също, че регистрациите на хибридни електрически автомобили (HEV) в ЕС са нараснали до 3 733 325 единици, водени от растежа на четирите най-големи пазара – 23,1 на сто в Испания, 21,6 на сто във Франция, 8 на сто в Германия и 7,9 на сто в Италия. Хибридните електрически модели представляват 34,5% от общия пазар на ЕС.

Регистрациите на плъгин хибридните коли продължават да се увеличават, достигайки 1 015 887 бройки през 2025 г. Това се дължи на увеличението на обема на ключови пазари като Испания (111,7 на сто), Италия (86,6 на сто) и Германия (62,3 на сто), като през миналата година са заели пазарен дял от 9,4% от регистрациите на автомобили в ЕС в сравнение със 7,2% през 2024 г.

През декември миналата година спрямо същия месец на 2024 г. е отчетен ръст на новорегистрираните електрическите автомобили, задвижвани изцяло от батерии от 51% и 36,7% за плъгин хибридните коли, докато ръстът при новорегистрираните хибридни електрически автомобили е 5,8%.

През 2025 г. регистрациите на бензинови автомобили са намалели с 18,7%, като всички основни пазари са отбелязали спад. Франция е отбелязала най-рязко понижение, като регистрациите са намалели с 32 на сто, следвана от Германия (21,6 на сто), Италия (18,2 на сто) и Испания (16 на сто).

С 2 880 298 регистрирани нови автомобила пазарният дял на бензиновите автомобили е спаднал до 26,6 на сто спрямо 33,3 на сто през 2024 г. По подобен начин пазарът на дизелови автомобили е намалял до 24,2%, което е довело до дял от 8,9% през 2025 г. на годишна основа.

Освен това, годишната вариация за декември 2025 г. показа спад от 19,2% за бензиновите автомобили и 22,4% за дизеловите превозни средства.

България бележи значителен ръст на броя на новорегистрираните автомобили през 2025 г. В страната ни през миналата година са регистрирани 49 419 автомобила, което е ръст с 15,1% спрямо 42 941 автомобила през 2024 г. Това нарежда страната ни на трето място в ЕС по растеж на регистрациите на нови автомобили през миналата година, сочат данните на организацията. Пред страната ни са само Литва (с ръст от 39,3 на сто) и Латвия (ръст от 31,4 на сто).

Делът на новите автомобили с бензинови двигатели е най-висок спрямо всички новорегистрирани коли у нас през отчетния период – 38 875, което представлява ръст от 14,4% спрямо 2024 г. Следват новите автомобили с дизелови двигатели – 5313 превозни средства (спад от 8,6 на сто спрямо 2024 г.), електрическите автомобили, задвижвани изцяло от батерии (BEV) – 2420 автомобила, или ръст от 62 на сто спрямо 2024 г. По-малък е делът на новорегистрираните хибридни електрически автомобили (HEV) – 2045 коли (ръст от 103,5 на сто спрямо 2024 г.), както и на плъгин хибридните коли – 566 или ръст от 21,2 на сто за същия отчетен период.

Пазарен дял

Най-голям дял на новорегистрираните коли в ЕС през миналата година има Volkswagen Group – 27,6% спрямо дял от 26,7% през миналата година. Това отговаря на 2 988 870 продажби - с 5,5% повече, отколкото през 2024 г.

Автомобилният концерн Stellantis е на второ място по продажби с 1 660 155 превозни средства, което представлява спад от 4,7% на годишна база. Пазарният дял на Stellantis намалява до 15,3% през 2025 г. спрямо 16,4% на годишна база.

Автомобилна група Renault е реализирала продажби на 1 239 693 нови автомобила през миналата година, с 5,6% повече спрямо 2024 г. Това отговаря на ръст на пазарния дял до 11,5 на сто спрямо 11 на сто през 2024 г.

На този фон новите регистрации на автомобили Tesla в ЕС се сриват с цели 37,9 на сто през 2025 г. на годишна база до 150 504 електромобила, което отговаря на пазарен дял от 1,4 на сто през миналата година (спрямо дял от 2,3 на сто през 2024 г.)