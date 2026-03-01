Израелската армия е убила 40 военни командири в първата минута от атаката срещу Иран

Израелската армия съобщи в неделя, че е започнала широка вълна от удари в сърцето на Техеран, след като въздушните ѝ сили проведоха мащабна операция, при която беше убит върховният лидер на Иран и това поражда опасения от повсеместна нестабилност в Близкия изток, предава Ройтерс.

През изминалия ден израелските военно-въздушни сили са нанесли удари, за да открият „пътя към Техеран“, според съобщението на армията.

Говорителят на израелската армия подполковник Надав Шошани заяви пред репортери, че много мишени остават, включително военно-промишлени комплекси. "Имаме способностите и целите да продължим, колкото е необходимо", допълни той.

На въпрос дали Израел обмисля изпращането на сухопътни сили в Иран Шошани отговори, че това не се обсъжда, въпреки че американският президент Доналд Тръмп и израелският премиер Бенямин Нетаняху призоваха иранците да се възползват от рядката възможност да свалят лидерите си.

Няколко часа след като САЩ и Израел заявиха, че при въздушен удар е бил убит аятолах Али Хаменей по време на военната кампания за сваляне на правителството на Ислямската република, иранските държавни медии потвърдиха, че 86-годишният лидер е загинал.

Съгласно иранската конституция върховният лидер се назначава от Събранието на експертите, 88-членен духовен орган, който контролира и теоретично може да уволни тази фигура.

Върховният лидер притежава върховната власт в Иран, той действа като главнокомандващ на въоръжените сили и взема решения относно посоката на външната политика, определена до голяма степен от конфронтацията със САЩ и Израел.

Израел заяви, че военно-въздушните му сили са убили 40 високопоставени ирански военни командири в първата минута от атаката срещу Иран.

Сред убитите е началник-щабът на иранските Въоръжени сили Абдолрахим Мосави, съобщи израелската армия. Убити са също началникът на полицейското разузнаване в Иран и министърът на отбраната Азиз Насирзадех, потвърди иранската държавна осведомителна агенция ИРНА.

Първият удар на израелската армия е бил предшестван от месеци на събиране на разузнавателна информация и тясно наблюдение на ирански официални представители от израелското военно разузнаване, съобщиха израелски представители.

Съветникът на Хаменей и председател на Върховния съвет за национална сигурност Али Лариджани заяви, че ще бъде създаден временен ръководен съвет въз основа на конституцията, докато бъде избран следващият лидер.

Източници в Иран заявиха, че управляващите ще се опитат незабавно да назначат наследник на Хаменей, за да покажат стабилост и приемственост.

Лариджани написа в социалните мрежи, че Иран ще нанесе удар на САЩ и Израел в неделя с безпрецедентна сила.

„Вчера Иран изстреля ракети срещу САЩ и Израел и те причиниха болка. Днес ще ги ударим с такава сила, каквато не са преживявали никога преди“, заяви Лариджани в публикация в Х. Той се очертава като новата силна фигура след убийството на Хаменей, според Бехна Бен Табеблу, старши директор на Иранската програма във Фондацията за отбрана на демокрациите, цитиран от Wall Street Journal.

След като Иран отговори с въздушни удари в Персийския залив, Анвар Гаргаш, съветник на президента на американския съюзник и петролна сила ОАЕ, призова Техеран „да се вразуми“, като заяви, че войната не е със съседните страни на Иран в Персийския залив. До момента ОАЕ понася най-голямата тежест от ответния удар на Иран.

Британският министър на отбраната Джон Хийли заяви, че Иран е изстрелял две ракети в посока на Кипър и допълни, че британското правителство не смята, че те са били насочени към острова, който е част от Европейския съюз и там се намират британски военни бази.

Говорител на Министерството на отбраната не даде повече подробности. Хийли каза още, че Великобритания има 300 души в база в Бахрейн, която Иран е атакувал в събота. „Някои от тях са били на няколко стотин метра от мястото, където паднали ракетите.

Представител на кипърското правителство заяви, че няма последици за острова, пристанищата или корабите му в пристанищата и в териториалните води на Кипър.

Оманският център за морска сигурност заяви, че петролният танкер, плаващ от знамето на Палау, „Скайлайт“ е бил атакуван на около пет морски мили северно от пристанище „Хасаб“ в Оман. Четирима души са били ранени, а целият екипаж от 20 души е бил евакуиран.

„Скайлайт“ беше санкциониран от Министерството на финансите на САЩ през декември за участието му в доставките на ирански петрол. Ирански кораби предупредиха плавателните съдове, че нямат право да преминават Ормузкия проток, съгласно Съвместния център за морска информация, който информира корабите от името на американския и британския военноморски флот.

Хаменей, който потуши амбициите на редица умерени избрани от народа президенти, има последователи сред шиитите извън Иран в страни като Ирак, където подкрепяни от Техеран въоръжени групировки заплашиха да отговорят след американско-израелските удари.

Върховният аятолах на Ирак Али ал-Систани изказа съболезнованията си за убийството на Хаменей и призова иранците да запазят единството си пред атаките.

Пакистанската полиция влезе в сблъсъци с протестиращи в неделя, които преминаха външната стена на американското консулство в Карачи, при което деветима души бяха убити. Това стана след съобщението, че Хаменей е бил убит при въздушните удари на САЩ и Израел.