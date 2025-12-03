Тихомир Тошев: Около 25% от кредитополучателите дават половината от дохода си за покупка на жилище

Във всички групи купувачи на имоти у нас има активност – дори хората с по-ниски доходи продължават да са на пазара, въпреки че цените ги поставят на ръба да вземат погрешно финансово решение. Този коментар направи Тихомир Тошев, управител на "Кредит Център", в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

„Моят съвет е да не се отива на максимума, тъй като отделяното на 50% от доходите за покриване на кредит е огромно натоварване върху семейния бюджет. Около 25% от кредитополучателите са в тази ситуация в момента. Хората живеят с надеждата, че ръстът на доходите ще продължи със същите темпове през следващите години. Прогнозите обаче по-скоро са за забавяне на икономиката през следващите 1-2 години“, напомни той.

По думите му банките „до последно“ ще усвояват кредити, тъй като много хора се опитват да завършат сделките до края на годината.

Тошев посочи данни, които показват, че октомври е рекорден месец за жилищното кредитиране и това обяснява „последния напън преди влизането в еврото“.

„През последните няколко години покупките на имоти с кредити се увеличават с между 9% и 15% всяка година. Ноември беше по-спокоен месец, но отново виждаме ръст спрямо година по-рано“, направи сравнение той.

Според Тошев средният размер на кредитите гони 300 хил. лева. „В София обикновено задлъжняваш с между 400 хил. и 500 хил. лева. Едва ли БНБ ще въведе ограничение до 40% от доходите да отиват за погасяване на кредит, но вероятно обмисля подобна мярка“, смята консултантът.

Той отбеляза, че пазарът започва да се регулира сам и прогнозира, че част от рисковите играчи догодина ще се изтеглят. „Има едно пренавиване заради приемане на еврото и очакването, че имотите ще поскъпнат. Следващата година очаквам спад от 20% при сделките с имоти“, каза още Тошев.

