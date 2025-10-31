SOFIX със седмичен спад от 0,6% до 1 067 пункта

Водещият индекс на борсовата търговия у нас SOFIX затвори седмицата със спад от 0,56% до 1 067 пункта. Само в петък спадът беие с 0,18%. Най-съществено е понижението на седмича база при "Смарт Органик" АД - с 6,12% до 27,6 лв., "Адванс Терафонд" АДСИЦ - с 3,75% до 2,82 лв., както и при БФБ АД с 2,75% до 10,6 лв.

Със седмичен ръст сред 15-те компании, включени в основния индекс бяха "Сирма груп холдинг" АД, чиито акции поскъпнаха с 10,4% до 1,7 лв., "Софарма" АД - с 1,12% до 2,72 лв. и "Елана Агрокредит" АД с 0,95% до1,06 лв.

С най-много сделки през седмицата бяха "Софарма" АД с 297, "Сирма груп холдинг" АД със 161 и БФБ АД със 155 транзакции.

Лидерите по оборот сред акциите за седмицата бяха "Чайкафарма висококачествените лекарства" АД с 16,9 млн. лв., "Синтетика" АД с 3,2 млн. лв., "Софарма" АД с 1,4 млн. лв., "ВФ Алтърнатив" АД с 1 млн. лв. и "Винзавод - Асеновград" АД с 898 хил. лв.

На червена територия затвориха и останалите индекси на БФБ-София. За BGBX40 iспадът е от 0,17% зо 192,77 пункта, а BGTR30 затвори седмицата на ниво от 944,72 пукта, което е дневен спад с минималните 0,1%. Индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT също загуби 0,1% от стойността си до 227,13 пункта. Единственото изключение от тенденцията е beamX, който следи движението на компании на пазара за растеж beam, който приключи с нищожно повишение от 0,01% до 108,51 пункта.

