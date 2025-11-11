Оптимизмът около преговорите между САЩ и Швейцария окрилиха европейските индекси

Водещите европейски борсови индекси приключиха сесията с ръстове, след като оптимизмът сред инвеститорите се върна на вона на сигналите за възстановяване работата на правителството на САЩ и новите икономически данни от региона, съобщава CNBC.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 напредна с 1,28% до 580,13 пункта.

Германският бенчмарк DAX се повиши с 0,53% до 24 088,06 пункта.

Френският измерител CAC отчете ръст от 1,25% до 8156,23 пункта.

Британският показател FTSE записа повишение от 1,15 на сто до 9899,6 пункта.

Акциите на швейцарските компании поскъпнаха, тъй като страната се доближава до сключване на сделка със САЩ за намаляване на митата. Цената на книжата на Richemont се повиши с 1,5%, докато акциите на Swatch Group прибавиха 4,6% към стойността си.

Като цяло швейцарският индекс SMI напредна с 1,9% до 12 702,08 пункта.

Основните европейски борсови индекси в края на редовната търговия на 11 ноември.

Цената на акциите на Vodafone се повиши с 5,5%, след като компанията отчете приходи от 19,6 млрд. евро за първото фискално полугодие. Телекомуникационната група, листната на лондонската борса, заяви, че увеличава дивидента си и ще достигне горния край на прогнозната печалба за фискалната 2026 година, подпомогната отчасти от растежа в Германия, най-големият ѝ пазар.

Междувременно паундът поевтиня спрямо долара след изненадващо забавяне на растежа на заплатите във Великобритания до 4,6% през третото тримесечие. Британската валута се търгуваше срещу 1,315 долара.

В понеделник вечерта Сенатът на САЩ прие законопроект за финансиране на федералното правителство до януари и за прекратяване на най-дългото спиране на работата на управляващите в историята на страната.

Законопроектът, който беше приет с подкрепата на някои сенатори демократи и почти всички републиканци, ще бъде изпратен в Камарата на представителите за гласуване. Ако бъде приет, законопроектът ще бъде насочен към президента Доналд Тръмп, за да бъде подписан.

Трейдърите реагираха и на новите данни за доверието на инвеститорите в германската икономика, което неочаквано се понижи през ноември. Индексът на очакванията на института ZEW се понижава до 38,5 пункта от 39,3 пункта през предходния месец. Анализаторите очакваха ръст до 41 пункта.