Технонологичните акции продължават да повличат индексите на Wall Street надолу*

Борсовата сесия на Wall Street във вторник започва с понижения, докато акциите на технологичните компании продължават да поевтиняват поради опасенията, свързани с твърде високите пазарни оценки, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average спада с близо 400 пункта или 0,8%. Широкият пазарен показател S&P 500 губи 0,3%, което го поставя напът към четвърта поредна сесия на понижение, като това би било най-дългият му спад от август насам. Технологичният измерител Nasdaq Composite отстъпва с 0,4%.

Акциите на любимеца на инвеститорите – производителя на чипове Nvidia – поевтиняват с 1%, а тези на Palantir Technologies - с 2%. Книжата на Amazon и Microsoft също са под натиск.

Акциите на Nvidia са поевтинели с почти 8% този месец. Очаква се техгигантът да публикува отчета си за третото тримесечие след затварянето на борсата в сряда. Компанията, която ще оповести финансовите си резултати си в края на силен сезон на печалби, е в центъра на дебата за силата на подема на пазара, задвижван от изкуствения интелект (AI), тази година. Причината е, че сред трейдърите все повече нарастват опасенията относно твърде високите оценки на технологичните компании.

Цената на книжата на Blue Owl - частен кредитор, който е отпуснал големи заеми за центрове за данни за изкуствен интелект – продължава да спада, след като се срина с 6% в предходната сесия. По-рано този месец Blue Owl обяви, че ще слее два кредитни фонда, един частен и един публично търгуван. Инвеститорите в частния фонд са изправени пред големи загуби и няма да могат да изтеглят парите си до следващата година, според медийни публикации.

Изпълнителният директор на Alphabet Сундар Пичай заяви пред BBC, че част от днешния бум на изкуствения интелект има известна „нерационалност” и че никоя компания „няма да остане незасегната”, ако балонът се спука.

Междувременно във вторник цената на биткойна се понижи под 90 хил. долара, продължавайки спада си от рекордните 126 хил. долара, достигнати в началото на октомври.

Извън технологичния сектор, акциите на Home Depot поевтиняват, след като американската компания за стоки за дома отчете по-слаба от очакваното печалба за третото тримесечие и намали прогнозата си за цялата година.

„Нагласите на пазара определено се промениха драстично през последните няколко седмици от насърчаване на все по-големите капиталови разходи към бързо нарастващ скептицизъм по отношение на по-нататъшни инвестиции и бъдещи печалби“, коментира Гарет Мелсън, портфолио стратег в Natixis Investment Managers Solutions.

Към тревогата този месец се добавя и нарастващото безпокойство, че Федералният резерв на САЩ няма да намали лихвите за трети пореден път през декември. Трейдърите оценяват вероятността за понижение на около 50%, което е значително по-ниско от прогнозите за над 90%, отчетени преди месец, според инструмента CME FedWatch. Инвеститорите разчитат на централната банка да съживи икономиката и да поддържа ниски лихви, за да оправдае по-високите оценки на акциите.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,1%, а тази по 30-годишните - до 4,723%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира лек спад от 0,09% до 99,495 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 0,4% до 63,94 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 0,27% до 59,75 долара за барел.

Златото поскъпва с 0,11 на сто и се търгува на цена от 4079,1 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.