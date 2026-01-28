SpaceX обмисля IPO през юни при оценка от 1,5 млрд. долара

SpaceX на Илон Мъск обмисля първично публично предлагане (IPO) в средата на юни, като цели да привлече до 50 млрд. долара при оценка от около 1,5 трлн. долара, съобщи Financial Times в сряда, позовавайки се на запознати източници.

Ройтерс не е успяла да потвърди веднага информацията. SpaceX не е отговорила на запитването на агенцията за коментар.

Оповестената цел за набиране на средства е двойно по-висока от предишните съобщения, което позиционира листването на компанията за ракети и сателити като най-голямото в историята по размер на сделката и над рекордното засега IPO на Saudi Aramco за 29 млрд. долара през 2019 г.

IPO-то даде на Aramco пазарна капитализация от 1,7 трлн. долара и беше единствената сключена сделка, която постигна оценка от над 1 трлн. долара.

Финансовият директор на SpaceX Брет Джонсън провежда обсъждания и Zoom разговори с настоящи частни инвеститори от декември насам, за да проучи възможността за IPO в средата на 2026 г., добавя вестникът.

Макар че Мъск отдавна е изразявал предпочитание SpaceX да остане частна компания, запознати с неговото мислене източници посочват, че нарастващата оценка на компанията и успехът на сателитната ѝ интернет услуга Starlink са довели до промяна в стратегията.

SpaceX е избрала четири банки от Уолстрийт за водещи роли в дебюта си на пазара, съобщи Ройтерс миналата седмица, позовавайки се на свой източник.

Глобалните финансови пазари се готвят за година на потенциално мегалиствания в САЩ, водени от SpaceX, като компаниите за изкуствен интелект Anthropic и OpenAI също полагат ранни основи за евентуални IPO-та.

Възстановяването на активността на капиталовия пазар в САЩ започна през 2025 г. след три години на ограничена активност, отчасти в резултат на продължаващата нестабилност и геополитическите напрежения.

Космическите технологии са сектор с ограничен достъп, но са търсени от инвеститори, които желаят да се възползват от перспективите за бързо развитие, посочват анализатори.