Възстановяването на технологичия сектор изстреля Dow Jones над 50 000 пункта за първи път

Възстановяването на технологичният сектор спря загубите и донесе една от най-добрите сесии за Wall Street от май 2025 година насам, пише Bloomberg. Водещият индекс Dow Jones за първи път прескочи нивото от 50 000 пункта. Широкият S&P 500 се върна на зелена територия от началото на годината, изчислява още и CNBC.

С подкрепата на акциите на Nvidia и Broadcom Dow Jones добави 2,47% до 50 115,67 пункта. Двете компании преодоляха спадовете в началото на седмицата.400 от 500-те компании в S&P500 са на зелена територия, което изпрати широкия индикатор до 6932,3 пункта, което е ръст от 1,97 на сто.

Nasdaq, в чийто състав преобладават технологични компании, добави 2,18% към стойността си до 23 031,213 пункта. Това обаче не помогна на индекса да преодолее загубите в предишните дни и затвори със седмичен спад от около 2 на сто.

На петролните пазари фокусът е върху разговорите между Иран и САЩ, на които модератор е Оман. Двете страни са се разбрали срещите да продължат. Според Ройтерс основната тема, която Техеран иска да обсъди, е ядрената програма, докато САЩ обръща внимание на балистичните ракети и биха искали Иран да спре да въоръжава групировките в региона. Пазарите остават нащрек и цената на петрола се повишава с повече от 0,5%.

Американският лек суров петрол (WTI) затвори седмицата на ниво от 63,55 долара за барел. Сортът "Брент" достигна цена от 68,05 долара за барел.

На валутните пазари търговията с евро се извършва при 1,1817 долара за брой. Един британски паунд се разменя за 1,3612 пункта. Стойността на биткойна достигна нивото от 70 000 долара след като преди ден поевтиня рязко и се търгуваше под 60 000 долара.

Златото поскъпна с почти 4% и затвори седмицата на ниво от 4954 долара за тройунция.