Stoxx 600 записва най-дългата си серия от месеци с ръст след 2103 г.

Водещите индекси на европейските фондови борси приключиха сесията в петък с разнопосочно движение. Вниманието на търговците беше привлечено от финансови отчети и макроикономически данни.

Паневропейският Stoxx 600 добави 0,11% до 633,85 пункта и затваря месеца с ръст от 3,6 на сто, изчислява Bloomberg. Това е осми пореден месец на зелена територия и най-дългата серия от месеци на растеж от 2013 година насам. Агенцията кометира, че европейските акции стават все по-желани, след като инвеститорите търсят алтернатива на американските книжа.

В петък акциите на телекомуикационните компании и компаниите, свързани с недвижими имоти са във възход, но на представянето на индекса натежаха туристическите компании.

Акциите на Swiss Re поскъпнаха с почти 4% до 135,95 швейцарски франка за брой след данните за ръст на печалбата с 47% до рекордните 4,8 млрд. долара през 2025 година.

Германският DAX отчете минимален спад от 0,02% до 25 284,26 пункта след данните, че инфлацията неочаквано се е забавила, но в същото време централната банка вижда "само слаб импулс" на икономиката. Френският САС 40 също затвори с понижение в рамките на 0,47% до 8580,75 пункта.

Водещият индекс на Лондонската фондова борса - FTSE 100, обаче се повиши с 0,59% до 10 910,55 пункта.

Петролните пазари са изнервени от удължаването на преговорите между САЩ и Иран за следващата седмица и суровината поскъпва с 2%. Цената на двата водещи сорта вече достигна нивата от юли-август 2025 година и е напът да затвори седмицата с ръст от приблизително 1,7%. Анализатори отбелязват пред Ройтерс, че геополитическите рискове добавят между 8 и 10 долара за барел. Към края на европейската сесия американският лек суров петрол (WTI) досига до цена от 66,60 долара за барел. Европейският "Брент" се търгува за 72,50 долара за барел.

На валутните пазари едно евро се разменя за 1,1822 долара. Стойността на британския паунд достига 1,3464 долара за брой.

Цената на златото достига най-високата си стойност от близо месец - 5246 долара за тройунция, или ръст от 1%. Ценният метал поскъпва за седми пореден месец.