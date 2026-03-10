Петролът поевтинява, след като Тръмп се опита да разсее страховете за срока на войната*

Цената на петрола рязко се понижава във вторник, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че войната с Иран скоро ще приключи, предава Bloomberg. Държавният глава на САЩ е под нарастващ натиск заради конфликта, който разтърси световните енергийни пазари и предизвика опасения от инфлационна криза.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 6,39% до 92,64 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 6,61% до 88,51 долара за барел. Това се случва след драматична търговска сесия в понеделник, когато цените се движеха изключително рязко нагоре и надолу.

Освен че говори за край на войната, Тръмп заяви, че може да премахне санкциите, свързани с петрола, и да нареди на Военноморските сили на САЩ да ескортират танкери през Ормузкия проток.

Конфликтът, който вече е във втората си седмица и въвлече повече от десет държави, доведе до рязко покачване на цените на енергоносителите - не само на „черното злато“, но и на природния газ и продукти като газьол. Цената на бензина на дребно в САЩ достигна най-високото си ниво от август 2024 г., което оказва допълнителен политически натиск върху президента.

В понеделник цената на петрола скочи до 120 долара за барел, след като големи производители в Персийския залив бяха принудени да намалят добива заради фактическото затваряне на Ормузкия проток – тесният морски път, през който обикновено преминава около една пета от световната търговия с „черно злато“. По-късно през деня цените се понижиха, след като най-големите икономики в света обсъдиха освобождаване на стратегически петролни резерви.

Въпреки това корабоплаването през Ормузкия проток остава силно ограничено. След нападения срещу няколко кораба от началото на войната на 28 февруари повечето танкери избягват този маршрут. През последните дни танкер със саудитски суров петрол е успял да премине, а Иран продължава да изнася големи количества, но търговията е далеч от нормалното.

Според Вандана Хари, основателка на компанията за анализи Vanda Insights, изявленията на Тръмп, че войната скоро ще приключи, едва ли ще убедят танкерите отново да започнат да плават нормално през Ормузкия проток. Инвеститорите остават скептични към опитите му да успокои енергийните пазари, но последните му изявления показват, че Белият дом вече е готов публично да намеква за възможно прекратяване на войната.

Президентът на САЩ не даде подробности за плана за ескортиране на танкерите или за премахване на петролните санкции. Той само призна, че е обсъждал темата по телефона по-рано същия ден с руския си колега Владимир Путин. Миналата седмица администрацията му позволи на Индия временно да увеличи покупките на руски суров петрол, като по този начин обърна месеци на натиск върху тази търговия.

„Опитваме се да задържим цените на петрола ниски“, каза Доналд Тръмп. „Те се повишиха изкуствено заради тази ситуация“, добави той, като уточни, че не очаква конфликтът да приключи още тази седмица. В същото време той призна, че остават нерешени въпроси около управлението в Техеран и обеща, че „няма да отстъпи, докато врагът не бъде напълно и решително победен“.

Междувременно Саудитска Арабия, Ирак, Кувейт и Обединените арабски емирства (ОАЕ) са намалили добива си, тъй като складовете бързо се запълват заради блокирането на Ормузкия проток. Ограниченията в доставките на суров петрол и нефтени продукти от Близкия изток доведоха до спиране на някои операции и доставки от рафинерии. Купувачите на енергия в Азия наддават помежду си, за да привлекат доставки на гориво, които първоначално са били предназначени за други региони.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.