Лихвите по жилищните и потребителските кредити спад през август

Лихвите по кредитите, отпуснати от банките на бизнеса и на домакинствата за потребление и покупка на жилища, договорени както в левове, така и в евро намаляват през август в сравнение с година по-рано. В същото време спрямо юли при жилищните заеми и другите кредити на домакинствата няма промяна, показват данните на Българската народна банка (БНБ)

Централната банка обаче регистрира спад при обемите на потребителски, жилищни и други заеми на месечна база.

Кредити за бизнеса

През август средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се увеличава за месец с 0,1 процентни пункта до 4,06%, но за една година той намалява с 0,19 пр.п.

При заемите над 1 млн. евро средната лихва се вдига на месечна база с 0,16 пр. п., но за година спада с 0,40 пр.п. до 4,19%.

Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се повишава за месец с 0,07 пр.п., но намалява за година с 0,44 пр.п. до 4,11%.

При заемите над 1 млн. евро той се понижава на месечна и годишна база съответно с 0,10 пр.п. и 1,24 пр.п. до 4,13%.

През август средният лихвен процент по овърдрафта в левове остава на ниво от 3,36%, какъвто беше и през юли, а по овърдрафта в евро спада за месец с 0,04 пр.п. до 3,62%.

Лихвени проценти по нов бизнес по кредити за сектор нефинансови предприятия

Източник: БНБ

От банковата лихвена статистика се вижда, че обемът на новия бизнес по заемите до 1 млн. евро, договорени в левове, спада за месец с 0,2% (0,8 млн. лв.) при годишен ръст от 12,5% до 405,4 млн. лв.

При кредитите над 1 млн. евро намалението за месец е с 10,8% (65,5 млн. лв.), а за година - с 16,7% до 539,5 млн. лв.

При обема на предоговорените кредити и заемите за рефинансиране в левове се наблюдава месечно намаление със 7,9% (31,6 млн. лв.) до 369,3 млн. лв.

В централната банка изчисляват, че обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се повишава спрямо юли с 29,5% (21,3 млн. лв.), а в сравнение с август 2024 г. с 27,1% до 93,7 млн. лв.

Обемът на заемите над 1 млн. евро расте за година с 18,3%, но се понижава за месец с 3,8% (21,5 млн. лв.) до 549,5 млн. лв.

Обемът на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в евро е 291,2 млн. лв. и в сравнение с юли остава без промяна.

Обеми по нов бизнес по кредити за сектор нефинансови предприятия

Източник: БНБ

Заеми за домакинства

През август средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове и годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити намаляват за месец с по 0,10 пр.п., съответно до нива от 9,05% и 9,43%. За една година средната лихва намалява с 0,33%.

При жилищните кредити в левове средният лихвен процент през миналия месец остава на нивото от юли – 2,44%, при годишен спад с 0,08 пр. п.

ГПР по тези кредити се повишава за месец с 0,05 пр. п. до 2,79%.

Средната лихва по другите кредити в левове е 4,05%, като в сравнение с юли остава без промяна. За една година тя расте с 0,15 пр.п.

Средният лихвен процент по другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица спада за месец с 0,08 пр. п. до 4,06%.

През август средната лихва по овърдрафта в левове нараства на месечна база с 0,01 пр. п. до 13,70%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове спада с 0,19 пр. п. до 21,17%.

Лихвени проценти по нов бизнес по кредити за сектор домакинства в левове

Източник: БНБ

Обемът на новия бизнес по заемите за потребление в левове намалява в сравнение с юли с 10,3% (109,9 млн. лв.) до 960,3 млн. лв., при годишен ръст от 13,6%.

При предоговорените кредити и заемите за рефинансиране обемът намалява за месец с 12,1% (18,7 млн. лв.) до 135,8 млн. лв.

При жилищните кредити в левове обемът на новия бизнес спада за месец със 7,4% (91,1 млн. лв.) при годишен ръст с 25% до 1,134 млрд. лв..

При предоговорените заеми и кредитите за рефинансиране намалението е с 9,7% (28,1 млн. лв.) до 261,9 млн. лв.

В БНБ отчитат, че обемът на новия бизнес по другите кредити в левове се понижава за месец с 16,8% (4,8 млн. лв.) при годишен спад с 30,7% до 23,6 млн. лв.

При предоговорените заеми и кредитите за рефинансиране месечното понижение е с 15,7% (1,2 млн. лв.) до 6,3 млн. лв.

Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица спада с 20% (4,5 млн. лв.) до 18 млн. лв.

Обеми по нов бизнес по кредити за сектор домакинства в левове

Източник: БНБ