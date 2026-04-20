UniCredit призова за реформи в Commerzbank, докато Орсел активизира усилията си за придобиване

UniCredit заяви, че Commerzbank се нуждае от дълбоки промени, докато главният изпълнителен директор на италианската банка Андреа Орсел засилва усилията си за придобиване на германския конкурент, съобщава Bloomberg.

Commerzbank има „история на слаби оперативни резултати“, посочи UniCredit в презентация, публикувана в понеделник. Банката страда от „структурни слабости“, които са само „маскирани от благоприятни финансови условия“.

Commerzbank трябва да засили фокуса си върху Германия и Полша, като същевременно свие международните си операции, заяви UniCredit. Банката определи тези операции като „прекомерно големи, фрагментирани, по-рискови, оперативно сложни и неефективни“.

Орсел се опитва да осъществи сделка за покупката на Commerzbank от септември 2024 г. насам и наскоро представи оферта за поглъщане на стойност 35 млрд. евро, която трябва да стартира следващия месец. Commerzbank последователно отхвърля предложенията и заяви, че преговорите между двете банки не са довели до сближаване на позициите им.

Известни разногласия

UniCredit е най-големият акционер в Commerzbank с дял от малко под 30%. Германското правителство е вторият по големина инвеститор и се противопоставя категорично на придобиване от страна на UniCredit.

Акциите на Commerzbank поскъпват с около процент по време на търговията във Франкфурт в понеделник спрямо спад за целия сектор.

Изпълнителният директор на Commerzbank Бетина Орлоп заяви в интервю миналата седмица, че тя и Орсел имат „известни разногласия относно потенциалния бъдещ бизнес модел“. Тя също така обеща да се придържа към стратегията си за самостоятелно развитие на германския кредитор.

Представител на банката отказа да коментира презентацията на UniCredit в понеделник.

„Commerzbank не е влизала в значимо взаимодействие с нас“, заяви Орсел по време на разговор с анализатори в понеделник.

UniCredit заяви в документа, че предписанията ѝ за промяна на бизнес модела на Commerzbank биха увеличили нетната печалба на кредитора до около 5,1 млрд. евро през 2028 г. в сравнение с 4,5 млрд. евро, ако банката продължи по траекторията на Орлоп.

Ако UniCredit поеме Commerzbank, нетната печалба на обединеното дружество би могла да стигне около 21 млрд. евро през 2030 г., се посочва в документа.

По-високи изисквания

Европейската централна банка обмисля дали да изиска от UniCredit да добави баланса на Commerzbank към своя за счетоводни цели, след като делът ѝ в германската банка надхвърли 30%, заявиха миналата седмица запознати с въпроса източници. Това вероятно ще доведе до по-високи капиталови изисквания за UniCredit.

UniCredit би била готова да плати тази цена, ако това означава, че ще ѝ бъде позволено да упражнява контрол над надзорния съвет и висшето ръководство на Commerzbank, заяви един от запознатите с въпроса.

Италианската банка заяви, че ако офертата ѝ не повиши дела ѝ до ниво, което ѝ дава контрол над Commerzbank, тя вероятно ще остане под този праг за поне 12 месеца, за да изпълни обещанията си за изплащане на дивиденти на инвеститорите.