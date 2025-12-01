Над 8,6 млрд. лева нарастват постъпленията в хазната през октомври

С над 8,6 млрд. лева нарастват приходите по Консолидираната фискална програма (КФП) за октомври на годишна база. Това е най-високият ръст в приходите, който е реализиран през последните няколко години, отчете Министерство на финансите в анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.

Приходите, помощите и даренията по КФП към октомври са повече от 66,782 млрд. лв. или 74% от годишните разчети. Постъпленията нарастват с 14,9 % (8,649 млрд. лв.) спрямо отчетените към октомври 2024 година.

Сравнени със същия период на миналата година 2024 г. данъчно-осигурителните приходи нарастват номинално с 15,5% (7,344 млрд. лв.), неданъчните приходи се увеличават с 19,7 % (1,631 млрд. лв.), а постъпленията в частта на помощите и даренията са по-малко с 326,6 млн. лева.

Данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) са повече от 54,599 млрд. лв., което представлява 77,1% от разчетените за годината. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски формират 81,8% от общите постъпления по КФП за периода.

По данни на финансовото ведомство неданъчните приходи са в размер на 9,924 млрд. лв., което представлява 82,8% от годишните разчети. Тези приходи се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други.

Приходите от помощи и дарения са над 2,259 млрд. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на България в бюджета на Европейския съюз) към октомври възлизат на 73,372 млрд. лв., което е 75,9% от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП към месец октомври на миналата година бяха в размер на 62,097 млрд. лв., като следва да бъде взето предвид, че през месец февруари 2024 г. има отчетена трансакция по възстановяване на разходи от сметка за чужди средства на Министерството на регионалното развитие и благоустройството обратно към бюджета на министерството в размер на 1,200 млрд. лв. При елиминирането на тази трансакция, с оглед съпоставимост, разходите към края на октомври 2025 г. нарастват с 10,075 млрд. лв. (15,9%). Увеличаване на разходите има основно в частта на социалните плащания, вкл. разходите за пенсии, както и при капиталовите разходи, разходите за персонал и други.

Нелихвените разходи са в размер на 70,393 млрд. лв., което представлява 76% от годишния разчет и ръст (на съпоставима база) от 9,274 млрд. лв. (15,2%) спрямо отчетените към октомври миналата година.

Текущите нелихвени разходи са повече от 62,719 млрд. лв.

Капиталовите разходи, които включват нетния прираст на държавния резерв възлизат на 7,623 млрд. лв.

Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 51 млн. лв. Лихвените плащания са повече от 1,356 млрд. лв. (83,6% от планираните за годината и ръст от 439,9 млн. лв. спрямо година по-рано, което се дължи на календара по обслужването на държавния дълг).

Бюджетният дефицит достигна 6,59 млрд. лева или 2,98% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) към края на октомври тази година.То се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 4,474 млрд. лв. и недостиг по европейските средства за повече от 2,115 млрд. лева.

Припомняме, че в началото на ноември Европейската комисия предостави на България 0,86 млрд. лв. по второто плащане по Механизма за възстановяване и устойчивост, като се очаква до края на годината да постъпи и третият транш в размер на близо 3,2 млрд. лв., което ще компенсира посочения дефицит по сметките за средства от Европейския съюз (в размер на повече от 2,1 млрд. лв.), като респективно текущо ще подобри салдото по КФП.