Използването на стейбълкойни за плащания е скочило 70% след американските регулации

Потребители и бизнеси използват стейбълкойни за покупки и плащания с все по-бърз темп, откакто през юли бе приет първият американски закон за регулиране на сектора, съобщава Bloomberg.

Над 10 млрд. долара са били използвани чрез стейбълкойни през август за покупка на стоки, услуги, трансфери. Това е значителен ръст от 6-те млрд. долара през февруари и над двойно на обема от август 2024 г., показва доклад на доставчика на блокчейн данни Artemis. С този темп стейбълкойн плащанията могат да достигнат 122 млрд. долара в рамките на една година, прогнозират от компанията.

Растежът е следствие от подписания от президента Доналд Тръмп закон, известен като Genius Act, през юли, който установява федерални регулации за емитентите на стейбълкойни и изисква от тях да гарантират монетите си с високоликвидни активи като държавни ценни книжа.

Но макар плащанията със стейбълкойни да растат значително, те остават малки в сравнение с традиционните системи за плащания.

Развитието на различните видове плащания със стейбълкойни. Графика: Bloomberg LP

Засега трансферите от типа „бизнес към бизнес“ съставляват най-голямата част от плащанията с 6,4 млрд. долара месечно – близо две трети от общата сума и ръст от 113% спрямо февруари, става ясно от доклада. Това е и първият път, в който бизнес плащанията задминават трансакциите между частни потребители, които се задържат на стабилно равнище от 1,6 млрд. долара месечно, според Artemis.

Компаниите използват стейбълкойни, за да си спестят традиционните забавяния при банковите преводи. При бизнес плащане със стейбълкойни от средно 250 хил. долара големите покупки са тези, при които скоростта е от най-голямо значение, посочва Андрю ван Акен от Artemis. Компаниите могат да използват стейбълкойните, за да избегнат забавяния при прехвърлянето на плащания през различни банки в традиционната парична система, допълва още той.