Нов фронт се отравя между Зукърбърг и Мъск в областта на роботиката

Когато Марк Зукърбърг излезе на сцената онзи ден с онези дебели черни очила с изкуствен интелект, някои видяха в тях възможен бъдещ конкурент на iPhone на Apple, пише Wall Street Journal.

Други обаче видяха възможност за нов фронт в битката с Илон Мъск за роботи.

В Силициевата долина в наши дни може да е трудно да се проследи как различинте технологични магнати се опитват да се надлъжат един друг и за какво се конкурират в даден момент. Съперничеството между Мъск и Зукърбърг, което преди време се пренесе в Колизеума за битка в клетка, може да се превърне в едно от най-запонмящите си наред с враждата между Бил Гейтс и покойния Стив Джобс.

Досега обаче залогът между тях е бил сравнително малък. Най-вече се е състоял в перчене за размера на мъжествеността или богатството им. Въвеждането през 2023 г. от Meta Platforms на текстова платформа за социални медии, Threads, за да се конкурира с Х на Мъск, добави малко пикантност към нещата.

Сега нещата могат да станат наистина интересни, ако Meta на Зукърбърг и Tesla на Мъск се впуснат се насочат към сблъсък, включващ и хуманоидни роботи.

Благодарение отчасти на шоуменските умения на Мъск перспективата за хуманоидни роботи е една от най-горещите в областта на технологиите.

Дълго време част от научната фантастика, тази технология обещава да стане по-реална с последните постижения в областта на изкуствения интелект. Докато преди роботите можеха да бъдат програмирани да изпълняват конкретни задачи като подреждане на кутии, техните способности бяха ограничени и строго определени. Сега специалистите по роботика казват, че могат да използват изкуствен интелект, който се учи, наблюдавайки как хората изпълняват задачи, което значително разширява възможностите за използване на роботите.

„Обещанието за това е, че сега можем много бързо да добавим цял набор от нови задачи, при които всичко става допустимо“, казва Джеф Карденас, съосновател на компания за хуманоидни роботи, наречена Apptronik. „И това променя всичко относно възможностите на роботите и областите, в които могат да бъдат приложени в бъдеще“.

Част от оптимистичната прогроза защо производителят на автомобили Tesla е в толкова добра позиция в областта на роботиката се дължи на работата му по разработването на компютърно зрение, което помага на роботите-автомобили да се виждат и придвижват в света. Компанията вече има осем милиона автомобила на пътя, които събират видео данни, помагащи за подобряването на системите ѝ.

Естествената еволюция, според Мъск, са хуманоидните роботи.

Пред май Милан Ковач, тогава вицепрезидент на Tesla, даде някои подробности за това как компанията работи по разработването на своя робот, наречен Optimus. „Една от нашите цели е Optimus да се учи директно от интернет видеа на хора, които изпълняват задачи. Те често са занети с от трето лице с произволни камери“, написа той в Х. „Наскоро постигнахме значителен пробив в тази насока и вече можем да прехвърляме голяма част от наученото директно от видеоклипове с хора към ботовете (засега от гледна точа на първо лице)“.

С помощта на изгледите от първо лице очилата на Meta също биха могли да бъдат в добра позиция да събират огромно количество видео данни, които са от решаващо значение за разрабоването на роботи.

Най-новата версия на тези очила ще бъде пусната в продажба във вторник и включва видео дисплей в лещите и вградена камера, способна да заснема това, което виждат потребителите. Meta информира потребителите, че определи видео и аудио данни могат да бъдат използвани за подобряване на продуктите ѝ.

Една от демонстрациите по време на събитието на Meta на 17 септември трябваше да включва готвач, който приготвя храна за парти с помощта на инструкции на изкуствения интелект, който го наблюдава през очилата. Технически проблем обаче сложи край на тази инициатива.

Но Адам Джонас, добре известен анализатор от Morgan Stanley, твърди, че в рамките на две години Meta може да има 20 млн. чифта очила в употреба по целия свят, почти два пъти повече от броя на автомобилите Tesla, които се очаква да бъдат на пътя дотогава.