Vivacom и Mainstream Bulgaria станаха жертва на кибератака

Собственикът на Vivacom – United Group, потвърди, че на 22 септември вечерта две от звената му у нас – телекомът и компанията за обачни услуги Mainstream Bulgaria, са били засегнати от злонамерена кибератака, извършена от външни лица. Новината беше съобщена на официалния сайт на групата, след като корпоративни потребители сигнализираха в социалните мрежи за проблеми с услуги.

„Благодарение на бързите мерки за ограничаване, подкрепени от водещи специалисти по киберсигурност, инцидентът до голяма степен е овладян“, пише United Group. Тя провежда разследване, като вече е уведомила регулаторите за случилото се.

United Group посочва, че в резултат на атаката част от бизнес клиентите може да изпитват временни технически затруднения с определени услуги. Компанията определя възстановяването на пълната им функционалност като „най-висок приоритет както за Vivacom, така и за Mainstream Bulgaria”.

Групата твърди, че основните услуги на Vivacom – мобилната и фиксираната свързаност, остават напълно работещи и не са засегнати от кибератаката.

„United Group категорично осъжда тези престъпни деяния, които целят да нарушат бизнеса и да причинят неудобство на потребителите с цел финансова изгода“, пише United Group. Тя допълва, че кибератаките продължават да засягат компании по цял свят, ето защо компанията дава приоритет на инвестициите в сигурност и устойчивост на мрежите си на всички пазари, на които присъства.

United се е заела и със „задълбочен преглед на системите в цялата група“, с идеята да открие потенциални допълнителни уязвимости и да намали риска от последващи инциденти.

„Съжаляваме за причинените от този инцидент неудобства и благодарим на нашите клиенти и партньори за разбирането, докато отстраняването на неизправностите продължава“, посочва United Group.