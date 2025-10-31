Киев обвини Русия, че използва ракета, накарала САЩ  да скъсат договор за разоражаване

В последните месеци Русия многократно е използвала ракетата 9M729 "Новатор", забранена от договор за неразпространението на потенциално ядрено оръжие, по цели в Украйна, казва външният министър на Украйна Андрий Сибиха, цитиран от Ройтерс. Това оръжие беше причината Доналд Тръмп в своя първи мандат да извади САЩ от Договора за ликвидиране на ракети със среден обсег на действие.

Договорът беше подписан през 1987 година от президентите на САЩ Роналд Рейгън и на СССР Михаил Горбачов. Той забранява разработването и използването на балистични ракети с наземно изстрелване с обсег от 500 км до 5500 км. САЩ и НАТО обвиниха Русия, че нарушава договорките през 2018 година, след данни за първи тестове на ракетата, направени през 2008 година.

Високопоставен източник на Ройтерс също потвърждава думите на Сибиха - от август 2025 година, малко след президентската среща в Аляска, досега Русия е използвала 23 пъти забранената ракета. През 2022 година е имало два случая с обстрел с "Новатор". Досега от Министерството на отбраната на Русия не коментират обвиненията.

Сибиха не дава подробности, но Ройтерс съобщава, че негови екипи са видели отломки след ракетен удар по жилищна сграда в Лапайивка (на 600 км от границата с Русия), маркирани с надпис 9M729, още на 6 октомври.

Ракетата може да носи конвенционална ядрена глава и предполагаемата далекобойност е 2500 км, сочат данните на Центъра за стратегически и международни проучвания във Вашингтон. Тя е създадена за цели по Европа, отбелязват анализатори.

Русия окачестви като сериозна ескалация на бойните действия искането на Украйна да получи ракети Tomahawk, които също са със среден обсег, но не са забранени от договора, защото не са с наземно изстрелване, а от морски съдове (поне към този момент).

В същото време Москва съобщава за тестове с ракетата "Буревестник" и ядреното торпедо "Посейдон", което се окачествява като опит за натиск срещу САЩ и при разговорите за прекратяване на войната. Ройтерс отбелязва, че на този етап Вашингтон не е коментирал конкретно тези опити, нито използването на забранено оръжие в Украйна. Преди ден Доналд Тръмп нареди "подновяване на ядрените опити", без да дава повече подробности, което е в отговор на "тестови програми на други държави".

Русия има много ракети, които използва непрекъснато във въздушните атаки срещу Украйна, с подобни на 9M729 характеристики - "Калибър" или Х-101. Въвеждането на нова ракета обаче затруднява работата на ПВО, а и наземното изстрелване е много по-лесно.