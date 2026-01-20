Украйна работи по защитен купол срещу дронове, нови ракети удрят Киев

Украйна започва работата по изграждане на защитен купол срещу дроновете, който няма да ги унищожава близо до целите и над градовете, а от разстояние, съобщи в своя канал в Telegram новият министър на отбраната Михайло Федоров. "Такава система не се изгражда за няколко дни, но работата трябва да започне веднага", отбеляза той.

За нов подход в защита на небето говори и украинският президент Володимир Зеленски в своето вечерно обращение за 1426-ия ден от пълномащабната война. Той съобщи за назначаването на полк. Павло Елизаров за зам.-ръководител на ВВС на Украйна, чрез който ще бъде търсен нов подход при използването на дронове прехващачи, системи за ПВО с малък обхват на действие и мобилните групи.

Досега Елизаров ръководеше подразделението Lasar's group, част от Националната гвардия, отбеляза и главнокомандващият ВСУ ген. Олександър Сирский. Звеното е едно от най-успешните в украинската армия, използвайки иновативни техники., посочи още той.

Украйна има огромен опит при борбата с дронове - повече от година всяка вечер страната е подложена на атаки с дронове. През няколко дни Русия извършва и масирани комбинирани удари - последният беше в нощта срещу 14 януари. В своето вечерно обръщение Зеленски предупреди за очаквани нови атаки, а украински медии съобщават, че нивото на опасност в посолствата в Киев е повишено в очакване на ракетни обстрели.

Украйна отново е под масиран обстрел

В нощта срещу 20 януари Русия действително направи следващата си масирана атака с дронове и ракети по украинските градове. По непотвърдена информация от руски военни наблюдатели е използвана нова балистична ракета "Искандер - И", която е с обсег на действие от 1000 км.

Предварителните данни на ВВС сочат множество дронове, балистични ракети, ракети "Кинжал", както и изстреляни крилати ракети от шест самолета Ту-95. Има съобщения за балистични ракети, изстреляни към Киев, Виница и Днипро. Столицата е атакувана и с крилати ракети. Ситуацията с електро и топлоснабдяването в града беше стабилизирана след последните атаки от началото на годината. Кметът Виталий Кличко сега съобщава за нови проблеми с водоснабдяването и спирания на тока на места по левия бряг на Днепър.

Има съобщения и за дронове към Ривне, където се намира и една от ядрените централи на Украйна. Преди ден военното разузнаване на Украйна предупреди за планирани атаки по подстанции, свързани с реакторите.

Градовете в близост до фронтовата линия, сред които Запорожие и Суми, са атакувани с управляеми авиационни бомби. Одеса и Одеска област са под ударите на дронове.

Информацията за новия удар се обобщава.

Повече от 17 държави предоставят енергийна помощ за Украйна

От началото на зимата Русия е извършила повече от 250 удара по обекти от енергийната инфраструктура, предизвиквайки частични сривове на енерго- и топлоснабдяването в отделни градове, както и на доставките на вода и газ, отбеляза преди дни Службата за сигурност на Украйна (СБУ). Украйна обаче е получила помощ от повече от 17 държави от Европа - основно генератори, резервно оборудване, както и мобилни котелни станции за отопление, съобщи в социалните мрежи министърът на външните работи Андрий Сибиха.

Тези средства помагат за преодоляване на енергийната криза след ракетните удари, нанесли щети по всички топлоцентрали при температури под -20°С. Заради студа някои от тръбите в домовете в украинската столица замръзнаха, което още повече усложнява ситуацията.

Сибиха отбеляза, че сред донорите е и България, която е предала 17 генератора с различни мощности. Норвегия, Германия, Австрия и Великобритания са създали специален фонд за подкрепа на енергетиката. Общата сума в него е почти 300 млн. долара.

Помощ е изпратила и Грузия - девет промишлени генератора на обща стойност над 550 хил. долара, които са изпратени в Сумска област, допълва още Сибиха.

Русия експериментира в опит да направи дроновете по-ефективни

Русия непрекъснато експериментира, за да направи дроновете си по-ефективни, пише украинският военен анализатор Олександър Коваленко. Той дава за пример новия дрон БМ - 35, който използва мрежата от сателити на Илон Мъск и е използван за унищожаване на вятърни турбини край Краматорск.

Дронът има малка бойна глава - до 40 кг, но това е напълно достатъчно за високоточен удар - например по установка на система Patriot. За такъв беше съобщено през уикенда - край Харков, но след това руските военни анализатори признаха, че по-скоро е атакуван макет, чиято цел е да привлече вражеските дронове.

Снегът издава позициите на бойното поле

Снегът позволява на разузнавателните дронове да проследят следите на военните въпреки опитите за прикриване. Руското настъпление в Покровск продължава с малки щурмови групи и коне. Авиационни бомби разрушават прикритията на украинците в Костянтинивка.

Данните на ВСУ към 22 часа на 19 януари показват леко повишение на бойните действия - 135 спрямо 126 ден по-рано. Русия е извършила 70 въздушни удара със 70 управляеми авиационни бомби, както и 3000 артилерийски обстрела по позиции на фронта и близките населени места. Преди ден бяха изстреляни рекордните над 300 бомби. Към 22 часа на миналото денонощие са използвани и 4800 fpv-дрона.

Най-интензивни са боевете в Покровското направление - 34, както и в Хуляйполе (20), където руски военни кореспонденти съобщават за украински контраатаки с бронирана техника.

В Костянтинивското направление ситуацията също е сложна - ВСУ съобщава за 15 атаки към 22 часа на миналото денонощие.

Тръмп натиска за сформирането на своя Съвет на мира в Давос

Американският президент Доналд Тръмп настоява уставът на неговия Съвет за мир да бъде подписан по време на Световния икономически форум в Давос, пише Bloomberg, позовавайки се на свои източници. Агенцията има достъп до документа и твърди, че функциите на този орган излизат над гаранциите за мир в Газа и може да бъде разгледан като конкурент на ООН.

Според запознати френският президент Еманюел Макрон е отказал да участва в този съвет, критики се чуват и от други европейски лидери. Те са изненадани от условието за вноска от 1 млрд. долара за членство, а събраната сума ще бъде управлявана от Тръмп.

Според говорителя на Кремъл руският президент Владимир Путин е поканен за участие, което също повдига доста въпроси сред европейските съюзници на фона на отказа му да прекрати огъня, за да се проведат мирни преговори за войната в Украйна. Според медийни публикации за участие в съвета е поканен още и беларуският президент Александър Лукашенко.

Открито против този съвет е израелският премиер Бениямин Нетаняху, след като стана ясно, че в него са поканени Катар и Турция. Канадският премиер Марк Карни съобщи, че принципно не е против, но има някои въпроси по условията. Британският премиер Киър Стармър също каза, че първо ще се консултира преди да отговори на поканата.