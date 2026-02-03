Нови ракети унищожават енергетиката на Украйна, която още не е готова да капитулира

В навечерието на следващия кръг от преговори в Абу Даби Украйна е подложена на нов масиран обстрел с различни видове ракети и вълни от дронове, показват данни на Военновъздушните сили (ВВС) на Украйна. Основната цел отново е енергетиката и под атаките с балистични ракети са топлоцентрали в Харков, както и обекти в Киев, има данни за удари и по Днипро, Кировоград и Суми.

Руски военни кореспонденти отчитат удари по 750-киловолтова подстанция, отговаряща за разпределението на електроенергията от Ровнинската АЕЦ. Заради пораженията се източва водата от системата, свързана с една от топлоцентралите в Харков, съобщава кметът на града Ихор Терехов. Причината е опасност от замръзване при температурите от -20°С тази нощ в града.

От предупрежденията за въздушна тревога е видно, че под обстрел с дронове и ракети са още Одеса, Полтава и Запорожие, както и други населени места в източните и южните части на Украйна.

Русия вдигна и шест бомбардировача Ту-95 в региона на Каспийско море и изстреля ракети Х-22.

Атаката продължава и в сутрешните часове на 3 февруари и последствията все още се анализират.

Колко трае едноседмично енергийно примирие?

На 29 януари американският президент Доналд Тръмп коментира пред журналисти в Белия дом, че лично е помолил руския си колега Владимир Путин за седмица без удари по Киев и други градове, както и по енергийни съоръжения, докато трае ледената вълна, обхванала Украйна в първите дни на февруари.

От Кремъл потвърдиха за молбата, но уточниха, че обещаната седмица приключва на 1 февруари, тоест когато нощните температури спаднаха под -25°С. Официалните данни на Министерството на отбраната показват, че на 27 януари е имало атаки по енергийни обекти в Украйна, което означава, че или Русия е нарушила договореното примирие, или седмицата продължава пет дни.

Нощта срещу 3 февруари е една от най-студените за последните две десетилетия, съобщават украинските метеоролози. Температурите ще останат ниски и в следващите няколко дни.

В периода между 30 януари и 1 февруари Русия действително ограничи ударите по украинските енергийни съоръжения. На 2 февруари имаше атаки с дронове по енергийни обекти, но тогава в коментар в социалните мрежи украинският президент Володимир Зеленски отбеляза, че те не са масови, а основно по електропроводи в областите в близост до фронтовата линия.

По време на паузата украинските анализатори предупреждаваха, че Русия трупа ракети за нов масиран обстрел по страната. Последната мащабна атака беше в нощта срещу 24 януари, докато траеха първите тристранни преговори в Абу Даби.

Ракетите не принуждават украинците към капитулация

Ракетните удари по енергийните обекти през януари обаче не са променили отношението на украинците за предаването на неокупираните части на Донецка област, сочи проучване на Киевския международен институт по социология, проведено в периода 23-29 януари.

52%, или без промяна спрямо началото на януари, са категорично против предаването на контрола над областта в замяна на гаранции от Европа и САЩ. За 40% това е възможно, но много тежко решение. 88% от анкетираните казват, че атаките по енергийната инфраструктура целят единствено да накарат украинците да капитулират.

В същото време обаче 65% са готови да търпят войната толкова дълго, колкото е необходимо, като дори има леко повишение (от 3 пр.п.) спрямо предходното проучване, и настроенията се връщат до нивата от зимата на 2024 година.

Проучването показва още, че украинците вече настояват за удари не само по военни цели в Русия - вече само 10% смятат, че военните трябва да се ограничават при въздушните атаки в руския тил. През февруари 2023 година, когато този въпрос е бил зададен в анкетата, 38% от украинците са смятали, че атаките трябва да бъдат само по военни цели.

Сега 80% настояват за обстрел както по военни, така и по други обекти, което е съществено увеличение спрямо февруари 2023 година, когато същата позиция споделят 52% от анкетираните. 48% очакват огледални удари по енергийни обекти на руска територия.

В последните 100 години Русия е нападнала поне 19 държави

През последните 100 години Русия е нападнала поне 19 държави, някои от тях - по три-четири пъти, коментира по време на форум за сигурност в Осло Върховният представител по въпросите на външната политика на ЕС Кая Калас. Тези държави не са атакували Русия преди това, допълни още тя.

Калас посочи, че Украйна е готова на тежки компромиси, защото иска войната да приключи, но същото не може да се каже за Русия. Затова е нужно да бъдат осигурени гаранции, че войната няма да се повтори или да "прелее" в друга.

В интервю за Ройтерс и ТАСС бившият руски президент, днес председател на Съвета за сигурност, Дмитрий Медведев заяви, че целите на Русия не се променят - Украйна трябва да се изтегли от четирите анексирани през 2022 година области - Херсонска, Запорожка, Донецка и Луганска, украинската армия да бъде намалена, а сегашното правителство - "да изчезне".

Медведев отхвърля гаранциите за сигурност - чужди войски на територията на Украйна, определи Запада и особено Европа за враг и поиска гаранции за сигурност на Русия. Кремъл постави такива искания през 2021 година и те предвиждаха изтеглянето на НАТО до границите през 1997 година, тоест без държавите от Източна Европа, припомня Институтът за изучаване на войната (ISW).

Втора среща в Абу Даби

Темата за гаранциите за Украйна ще бъде една от основните в предстоящите разговори в Абу Даби. Те ще се проведат на 4 и 5 януари и ще бъдат в тристранен формат - между САЩ, Украйна и Русия. Ще има и двустранни разговори между представителите на Украйна и САЩ, анонсира украинският президент Володимир Зеленски в своето вечерно обръщение за 1440-ия ден от пълномащабната война, преди да започне масираната атака срещу Украйна.

"Важно е САЩ решително да подкрепят диалога - всички възможности за диалог, и да работят съответно с руската страна, така че ударите и руския терор да не провалят това, което може да се постигне", отбеляза той.

Блокирането на Starlink затруднява атаките по влаковете

В трите дни, в които Русия се въздържаше от атаки по енергийни обекти, имаше смяна на фокуса към жп инфраструктура. През миналия ден има няколко обстрела по логистичните линии в Днипро и Запорожие.

Руски военни наблюдатели определят атаките по жп линии като икономически нецелесъобразни с дроновете, защото Украйна получава от своите партньори (Япония и Швейцария) високотехнологична помощ и ремонтира и модернизира релсите. Атаките по подвижния състав - вагони и локомотиви, с натрупване вече дават по-дългосрочен ефект по отношение на ограничаване на логистиката.

Руските анализатори обаче отбелязват, че ограничаването на работата на терминалите Starlink затруднява ударите по влаковете и ги прави неефективни.

Гъстата мъгла в Покровск спира дроновете и на двете воюващи страни

Заради гъстата мъгла в Покровск руснаците успяват да придвижат тежка техника в града, съобщава украинският Център за отбранителни стратегии. Лошата видимост обаче позволява и на украинците да се прегрупират и облекчава логистиката.

Покровското направление остава най-горещата точка на бойното поле и на 2 февруари. Сводката на Генералния щаб на ВСУ отчита 48 атаки в това направление. Продължават и опитите на Русия за окупацията на Хуляйполе, където се съобщава за 19 атаки през миналото денонощие.

Интензивни са боевете в Словянското и Костянтинивското направление (по 12 бойни действия). В Купянск ВСУ съобщава за шест атаки, като руски военни кореспонденти отбелязват, че "няма положителни новини" за Русия от това направление.

Като цяло ВСУ отбелязва 167 атаки след 179 ден по-рано. Русия е извършила и 86 въздушни удара с 219 авиационни бомби, както и 3800 артилерийски обстрела по фронтовата линия и прифронтовите населени места. Използвани са повече от 7700 fpv-дрона.