Украйна се възползва максимално от блокирания Starlink, Русия отново изсреля "Циркон"*

През втората половина на февруари Русия е окупирала 33 кв. км украинска територия, сочат данните на украинския военен анализатор Олександър Коваленко. Това е най-бавният напредък за повече от година и основната причина са контраофанзивни действия на украинците в Запорожка област, пише той.

От началото на февруари Русия е окупирала 131 кв. км, като около 20 кв. км от тях - в сивата зона около границата.

Украйна се възползва максимално от проблемите с комуникацията (блокирането на Starlink и ограниченията при Telegram), отчита и Костянтин Машовец в своите анализи, но също както повечето украински наблюдатели се въздържа да определи това като начало на контраофанзива. Според него има пробиви, достигащи дори до 9 -10 км, но те са локални и по-скоро са свързани с подобряване на позиции на украинците и блокиране на настъплението на руснаците в отделни зони.

Украйна не контролира въздушното пространство и има недостиг на артилерийски системи в тези зони, за да може да започне нещо по-мащабно, признават военните анализатори. Сегашните успехи се дължат основно на операторите на дронове, както и на пехотата (няма данни за използвана бронирана техника, въпреки съобщенията от руски източници за унищожени колони с танкове).

Активизират се бойните действия в още едно направление в Запорожката област

Сводката на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна за 15 февруари показват активизиране на бойните действия в Орихивското направление (западната част на Запорожката област), където доскоро имаше затишие. Украинските военни съобщават за 13 атаки в тази част от бойното поле.

През миналото денонощие интензивни остават боевете в Покровското направление (63) и в Хуляйполе (37). Тежки боеве се водят в Костянтинивското (8) и Олександривското направление (21).

ВСУ съобщава като цяло за увеличение на интензивността на бойните действия и на 15 февруари са регистрирани 235 атаки спрямо 205 ден по-рано. Русия е извършила и 79 въздушни удара с 224 управляеми авиационни бомби, както и 3300 артилерийски обстрела по позиции на фронта и близките населени места. Използвани са и 4700 fpv-дрона.

Русия отново изстреля "Циркон", но намалява интензивността на въздушните атаки

В нощта срещу 16 февруари има съобщения за изстрелване на ракети "Циркон", които са част от стратегическия арсенал за сдържане, към Киев и околните населени места, сочат мониторингови групи. Военно-въздушните сили (ВВС) на Украйна също обявиха тревога заради очаквани ракетни удари в ранните часова на деня. Сводката сочи за четири изстреляни ракети "Циркон", една "Искандер -М" и една Х-31, както и 62 дрона. Свалени са две от ракетите "Циркон" и 54 дрона. Има данни за попадения на една от ракетите и девет дрона в осем локации.

ВВС съобщава, че информацията за още три ракети се уточнява и има съмнения, че Русия всъщност е имитирала удар с ракети "Циркон", за да натовари системите за ПВО на Украйна.

През втората седмица на февруари Русия обаче видимо намали интензивността на въздушните атаки, показва още статистиката на ВВС на Украйна. Използвани са към 1000 дрона и 42 ракети. Според украински военни наблюдатели вероятно това е свързано с масираните удари през януари и нуждата от преразпределение на силите и натрупване на резерви.

От началото на февруари Русия е изстреляла общо над 2700 дрона и 165 ракети. Ефективността на работата на ВВС спрямо дроновете е между 80% и 90%, а за ракетите - към 50%. Едни от най-използваните ракети през февруари са балистичните ("Искандер - М" или техния еквивалент от Северна Корея KN-23) - 75, от които са свалени 28. И руските, и украинските военни анализатори ги определят като значително по-ефективни от използваните по-модерни ракети "Циркон" и "Кинжал".

В периода 1-15 февруари, тоест преди днешната атака, Русия е използвала 6 ракети "Циркон", от които се съобщава за свалени 4, и 5 "Кинжал", от които са унищожени 3.

По време на дискусия на Мюнхенската конференция за сигурност украинският президент Володимир Зеленски обърна внимание, че Украйна се нуждае най-вече от системи за ПВО, включително и Patriot, които са основни при защитата от руските балистични ракети, както и т ракети за тях. "Понякога получаваме ракетите за Patriot или NASAMS в последния момент", коментира той. В своето вечерно обръщение за 1453-ия ден от пълномащабната война той съобщи, че чака обещани пакети с нови ракети за ПВО и енергийна помощ.

Украйна споделя информацията за тактиката на руските ракетни удари

Украйна споделя с производителите на Patriot и други системи за ПВО информацията, която събира за тактиката на руските ракетни удари. Това съобщава депутатът от Върховната Рада Ихор Черниев пред Business Inside. Така работата на системите става по-ефективна и успешна, коментира той.

По данни на американското разузнаване Русия развива своите ракети с ударите по украинските градове и подобрява тяхното движение, с което да избегне системите за отбрана. Според украински наблюдатели обаче не става въпрос толкова за модернизация на ракетите, колкото до липсата на достатъчно системи за ПВО в Украйна.

На фронта вече няма "линия на съприкосновението", а "сива зона"

Дроновете промениха съществено начина, по който се води войната в Украйна и вече няма "линия на съприкосновение", а "сива зона", коментират руските военни кореспонденти. Според техни публикации в Telegram, за да се стигне до директен сблъсък между воюващите части отнема повече от седмица на проникване с малки щурмови групи, преодолявайки дроновете.

Логистиката на предните позиции се осигурява от роботизирани системи и дронове, и въпреки масираните обстрели с авиационни бомби и артилерия, напредъкът става все по-бавен.

Русия разработва своя комуникационна система за бойното поле

Ограниченията в Telegram извадиха сериозен проблем в руската армия, която се оказа, че разчита на западни технологии, които да осигурят комуникацията дори и на предни позиции. Руски военни кореспонденти съобщават обаче, че се разработва руска комуникационна система "Свод", която все още е в етап на разработване и тестване.

По план "Свод" трябва да бъде въведена във всички видове войски през септември 2026 година. Военните наблюдатели отчитат, че на този етап основен комуникационен канал остава Telegram, който все още не е напълно блокиран, макар че прехвърлянето на данни е забавено.

Украйна атакува масирано енергийната система в руските пригранични зони

За масирана атака в приграничните руски области - Белгородска и Брянска, съобщават руски военни кореспонденти и местните власти през уикенда. От 23 часа на 14 февруари до 23 часа на 15 февруари руското Министерство на отбраната съобщи за свалени 473 дрона - основно над Брянска, Калужка, Тулска област и Москва.

Институцията не дава повече подробности, но губернаторът на Брянска област Александър Богомаз коментира, че само там са свалени 120 дрона, а отломки са повредили сериозно енергийни съоръжения (според геолокализирани данни 750-киловолтовата подстанция "Новобрянска"), заради което без ток е Брянск и още няколко населени места в областта. Продължават и атаките по енергийната система в Белгородска област, като губернаторът Вячеслав Глудков призна, че Белгород ще остане без топлоподаване до края на отоплителния сезон.

В двата областни града живеят по малко под 400 хил. души.

През уикенда Украйна атакува и петролен терминал във Волна (в Краснодарския край), предизвиквайки голям пожар. Заради масираната атака за почти 12 часа беше прекратено движението по Кримския мост. Украинските военни съобщават и за поражения по цели в Сочи, Анапа и Туапсе.

Русия чака "приятелска" Украйна с прокремълско правителство след края на войната

Руският зам.-министър на външните работи Михаил Галузин предложи в интервю за ТАСС Украйна да бъде сложена под временно управление на ООН, докато бъдат проведени избори. Тази идея за първи път предложи руският президент Владимир Путин през пролетта на 2025 година и беше отхвърлена и от ООН, и от Белия дом. Според Института за изучаване на войната (ISW) това искане означава, че Русия като постоянен член на ООН ще иска да контролира изборния процес в Украйна.

Галузин говори още, че Москва няма да признае резултатите от изборите, ако не гласуват и украински граждани на територията на Русия. По време на традиционната си годишна пресконференция "Пряка линия" в края на декември руският президент Владимир Путин съобщи, че в Русия има "5 млн.-10 млн." украинци, които трябва да могат да гласуват, но не даде повече подробности за тях.

Тогава украинският президент Володимир Зеленски отговори, че всеки украинец има право да гласува на територията на Украйна (включително и в консулства и посолства в чужбина) и това не се променя.

ISW обръща внимание още и на коментар на руския министър на външните работи Сергей Лавров, който заяви, че след края на войната Украйна трябва да бъде дружелюбна към Русия, с прокремълско правителство. Според военни анализатори Кремъл ще обяви за нелегитимна всяка власт в Киев, която не позволи руски контрол.

* Информацията е допълнена с данни за въздушните удари на Русия в нощта срещу 16 февруари.