Иран не допуска преминаване на кораби през Ормузкия проток

Иран изглежда е блокирал Ормузкия проток – един от основните маршрути за транспорт на петрол в света, съобщава Ройтерс.

Корабите в района са получили УКВ предаване от Иранската революционна гвардия, че на нито един кораб не му е позволено да преминава през Ормузкия проток, според представител на военноморската мисия на Европейския съюз (ЕС) Aspides, говорил при условие на анонимност.

Никой от Техеран не е потвърдил официално да е издадена заповед за блокиране на протока. Ислямската република от години заплашва да затвори водния път при евентуална атака срещу страната.

Проливът свързва най-големите производители на петрол от Персийския залив – Обединените арабски емирства (ОАЕ), Кувейт, Иран, Ирак, Саудитска Арабия, с Оманския залив и Арабско море.

Съдбата на върховния аятолах все още е неизвестна

Израелските сили и САЩ осъществиха първата вълна атаки срещу цели в Иран сутринта. По-късно през деня военновъздушните сили на Израел са предприели втора вълна на удари срещу ракетни установки, посочват от израелската армия.

Висшите лидери на Иран са сред целите на операцията на САЩ и Израел, които поразиха жилище на върховния аятолах Али Хаменей, няколко министерства, военното разузнаване, ядрената агенция на Иран и военни обекти.

Съдбата на Хаменей още не е ясна. Израелски медии съобщават, че той най-вероятно е бил убит при ударите. Външният министър на страната Абас Арагчи казва обаче, че Хаменей и президентът Масуд Пезешкиян са живи, поне доколкото му е известно.

Елиминирани са обаче иранският министър на отбраната Азиз Насирзаде и командващият елитния Корпус на гвардейците на Ислямската революция Мохамад Пакпур, според информация на Ройтерс, която не е потвърдена от официални представители.

Атаки и контраатаки

Великобритания междувременно обяви, че британски сили и самолети се присъединяват към отбранителните операции в Близкия изток, за да „защитават нашия народ, нашите интереси и нашите ценности“. Това коментира премиерът на Острова Киър Стармър, цитиран от в. Guardian.

В обръщение, излъчено по телевизията, Стармър посочва, че Иран трябва да прекрати насилието и потисничеството срещу народа си.

Решението на Лондон беше обявено часове след като САЩ и Израел удариха Иран, а Техеран отвърна с удари по американските военни бази в страните от Персийския залив, Саудитска Арабия, Йордания и Ирак. Ракети бяха прихванати в саудитската столица Рияд, катарската Доха и емирството Абу Даби. В Дубай жители съобщават, че се чуват експлозии и се виждат пожари, причинени от падащи отломки от прехванати ракети, пише Bloomberg.

Обединените арабски емирства (ОАЕ) публикуваха изявление, в което посочват, че системите им за противовъздушна отбрана са се справили с ракетите. Събитията обаче застрашават позициите на Дубай и Абу Даби като международни финансови центрове.

Това е първият случай, в който ислямската република предприема атаки срещу толкова много американски обекти в региона. В миналото Техеран обикновено прибягваше до ограничени ответни удари срещу САЩ по време на периоди на засилено напрежение.

Дим от прехваната и унищожена ракета се вижда в небето над Катар. EPA/Hannibal Hanschke

Конкретно Катар прехвана трета вълна от ракети над страната, заклейми иранските атаки като нарушение на суверенитета и заяви, че си запазва правото да отговори на нападението.

Ракетите на Иран явно са стопили леда и лидерите на ОАЕ и Саудитска Арабия са разговаряли по телефона заради опасенията за сигурността, надделели над старата вражда. Двете страни са в лоши отношения и напрежението между тях се засили в последните месеци заради подкрепата им за различни групи в разкъсвания от война Йемен. Фактът, че са провели разговор, сигнализира за сериозността на американско-израелските удари за техните икономики и сигурност, посочва Bloomberg.

Фактическият лидер на Саудитска Арабия – престолонаследникът Мохамед бин Салман, е обещал да подкрепи всички мерки, предприети от ОАЕ, съобщава държавната информационна агенция на ОАЕ WAM.

Испания се откроява като отявлен критик на САЩ

Испанският премиер Педро Санчес открито осъди ударите на САЩ и Израел срещу Иран, като предупреди, че операциите им биха могли да засилят регионалното напрежение и „да допринесат за по-несигурен и враждебен международен ред“.

Реакцията на Мадрид е по-откровена от тази на другите международни лидери, които призовават за сдържаност, защита на цивилното население и зачитане на международното право, без да критикуват директно нито САЩ, нито Израел.

Санчес осъди и иранското правителство и неговата Революционна гвардия за насилието над иранския народ и ударите по съседни държави, като призова за „незабавна деескалация“ и „пълно зачитане на международното право“.

Неговите забележки отразяват по-широка промяна в испанската външна политика, като Испания се очертава като един от по-критичните европейски гласове по отношение на външната политика на Вашингтон, военната кампания на Израел в Ивицата Газа и потушаването на вътрешните протести от страна на Иран.