Как мобилните игри детронираха конзолните

Коронавирусната криза донесе успех на производителите на видео игри, след като затворените у дома потребители се насочиха към повече дигитални възможности за развлечение и то за по-дълго време от обичайното.

Но докато големите групи в индустрията, като Nintendo, Activision Blizzard и Take Two се радват на над 25% ръст на цената на акциите от началото на март, част от студиата за мобилни игри, повечето от които са частни комании, преживяват абсолютен бум, пише в свой анализ Financial Times.

Заедно с внезапното увеличаване на свободното време на пазар с над 2 млрд. собственици на смартфони, тези студиа се възползваха и от спада в цените на мобилната рекама, тъй като други корпоративни сектори свиха своите маркетингови бюджети.

„Това даде големи възможности на компании като нашата“, коментира Алексис Бонте, главен оперативен директор на Stillfront, група за безплатни игри, базирана в Стокхолм, чиято стойност на акциите се увеличи повече от два пъти от средата на март. „Получихме двоен ефект – органичен ръст на потреблението, но и по-ефективен маркетинг... Беше невероятно“.

Приходите от мобилни игри, които вече изпреварват значително тези от игри за персонални компютри и за конзоли, тази година ще надхвърлят 100 млрд. долара, сочат данни на App Annie и IDC, което е над три пъти от комбинираната сума от заглавията на Nintendo Switch, Xbox One и PlayStation 4.

Компании като създателя на Fortnite – Epic Games, специалзираната в пъзел игрите Playrix и разработчикът на мобилни игри Playtika, в края на март, април и през май са увеличи дневните си разходи си за реклама, посочват представители на индустрията.

„Всеки друг разработчик гледа на това като на нещо безпрецедентно“, коментира Стефани Кърган, бивш главен оперативен директор в компанията зад Candy Crush Saga – Kind.

Кърган, който наскоро се присъедини към технологичния инвеститор Index Ventures, твърди, че този мащаб дава на компаниите за мобилни игри по-голяма възможност за развитие, отколкото на конзолните издатели, отвъд много големите хитове като Animal Crossing: New Horizons на Nintendo, Call of Duty: Modern Warfare на Activision Blizzard и Grand Theft Auto V на Take Two.

“Голямата част от компютърните и конзолните заглавия все още не са спечелили“, коментира той. „По-скоро мобилните игри, които са безплатни за игра, имат голям скок на приходите“.

Разходите за конзолни игри в САЩ, включително физически дискове и сваляния от дигиталните магазини на Xbox, PlayStation и Nintendo, са нараснали до 662 млн. долара през април, или с 55% на годишна база според компанията за пазарни проучвания NPD. Средствата за май са скочили с 67% до 438 млн. долара.

В Европа разходите за мобилни игри са нараснали с 12 на сто между февруари и март до 740 млн. долара според Sensor Tower, поставяйки нов месечен рекорд за региона за това време на годината, което обичайно се характеризира със следколеден спад.

В глобален мащаб дневните плащания „вътре в приложенията“ при мобилните игри – за неща като допълнителни животи, виртуални артефакти и дрехи за аватари, са се увеличили с 24% от началото на пандемията, твърди Unity. Междувременно потребителите на смартфони са инсталирали с 84% повече приложения отколкото през същия период на 2020 г.

Същевременно Unity е установила, че средните разходи за инсталация – цената, която издателите трябва да платят за реклами, които привличат нови играчи да свалят приложенията им, са спаднали с „безпрецедентните“ 33% от март до април.

