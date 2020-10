Netflix не успява да намали зависимостта си от външни продукции

Снимка: Gabby Jones/Bloomberg

Всяка седмица по-голямата част от най-популярните стрийминг сериали и предавания се оказват от Netflix, но компанията продуцира съвсем малка част от тях, пише в свой анализ Quartz.

Едва 3% от най-гледаното съдържание в Netflix в последните шест седмици всъщност е дело на компанията, сочи анализ на данни на Nielsen, направен от сайта The Entertainment Strategy Guy. Този малък дял показва колко много Netflix разчита на лицензирано съдържание, което да подкрепя растежа ѝ. Освен това подчертава предизвикателството, с което стрийминг услугата още се сблъсква в заменянето на популярно съдържание на трети страни (част от което сега напуска услугата) със също толкова популярни сериали, които сама продуцира.

От август насам Nielsen предлага седмичен списък с 10-те най-популярни сериала в стрийминг услугите, а Netflix редовно доминира в класацията. За седмицата от 14 септември например, девет от десетте продукции бяха от каталога на Netflix. Но компанията притежава правата за стрийминг само на една от тези девет. В случая става дума за Ratched – най-новия сериал на известния продуцент Раян Мърфи, който през 2018 г. подписа договор за 300 млн. долара с Netflix.

От общо 52,6 млрд. минути стриймвано съдържание, събрано от Nielsen в последните шест седмици, Netflix държи правата само за 1,6 млрд. от тези минути. Междувременно NBCUniversal притежава 14,4 млрд. минути (27,5%). Една от продукциите, отговорни за голяма част от този дял – Parks and Recreation, този месец напусна Netflix, за да се присъедини към собствената услуга на NBCUniversal, наречена Peacock. Друг, също много популярен сериал в Netflix – The Office, също ще се прехвърли в Peacock през следващата година. През януари пък „Приятели“ се раздели с компанията на Рийд Хейстингс, за да отиде в HBO Max.

Netflix отдавна се подготвяше за напускането на това лицензирано съдържание. Тя купи правата за други популярни сериали като Seinfeld, въпреки че инвестира значително и в собствено съдържание, по-голямата част от което ще притежава завинаги. (Важно е да отбележим, че някои от „оригиналните“ продукции на Netflix като The Umbrella Academy се продуцират от външни компании, а стрийминг услугата не притежава задължително авторските права за тях). Проблемът е, че до този момент въпреки всички усилия да не разчита толкова на хитовото съдържание на други фирми Netflix все още не е успяла да го постигне.

В действителност Netflix е в период на отказване от разработката на продукции, тъй като пандемията направи телевизионното съдържание по-скъпо заради допълнителните здравни протоколи и такива за сигурност. Много от сериалите в Netflix са силно харесвани и имат запалени, нишови аудитории, но не привличат абонати, нито ги държат ангажирани за дълги периоди от време. Сериалите, които наистина правят това, са тези като The Office, които Netflix успява само да заеме временно от други компании.

Това не означава, че Netflix няма собствени хитове. Stranger Things, The Crown, Orange is the New Black и The Witcher са големи хитове, които всяка стрийминг услуга би искала да има. Дори неща като Tiger King могат да привлекат зрителите, но популярността им бързо изчезва. Никой не би се регистрирал в Netflix за Tiger King. За една компания, която вярва, че все още има много неизползван потенциал по света, тя се нуждае от собствено съдържание, заради което потребителите не просто ще искат да се абонират, а ще гледат неотлъчно.

Една от ползите от зависимостта на Netflix от лицензирано съдържание е, че във време, в което филмовото и телевизионното съдържание са в дупка, е добре, че има голям списък с продукции. Не всяка стрийминг услуга може да се похвали със същото. Новата видео стрийминг услуга на Apple – Apple TV+, няма каталог с лицензирано съдържание, на който да разчита. Ако пандемията продължи да пречи на снимките на нови продукции, Apple TV+ ще се изправи пред проблем да задържи досегашните си абонати.

Огромните инвестиции на Netflix в съдържание означават, че тя вероятно ще свие разликата в популярността между лицензираните и оригиналните продукции в платформата. Но часовникът за The Office тиктака, а когато това време изтече, ще започне друг таймер.

По статията работиха: Елена Кирилова, редактор Десислава Попова