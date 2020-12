BloombergNEF: След 2023 г. електромобилите ще станат по-евтини от петролните коли

Снимка: Bloomberg L.P.

Цената на електрическите превозни средства може да падне до тази на конвенционалните автомобили в рамките на само три-четири години, след което електромобилите ще стават все по-евтини, сочи проучване на BloombergNEF.

Електрическите автомобили и автобуси отдавна са придружавани от по-големи първоначални разходи от превозните средства с двигатели с вътрешно горене заради високата цена на батериите. Но пазарните анализатори смятат, че ценовата разлика ще бъде стопена, след като цената на батериите падне до 100 долара за киловатчас - преломна точка, която BloombergNEF очаква да настъпи през 2023 г.

Цената на батериите се е понижила с почти 90% през последното десетилетие, от 1100 долара за киловатчас през 2010 г. до 137 долара през 2020 г.

Проучването на BloombergNEF разкрива редица примери за батерии за електрически автобуси в Китай, чиято цена е под 100 долара за киловатчас. Средната цена за пакет батерии за електрически автобус в азиатската страна е малко по-висока – 105 долара за киловатчас.

„Само след няколко години ще станем свидетели на преломен момент относно средната цена при батериите“, посочват от BloombergNEF. Анализът показва, че дори ако цените на суровините, необходими за изграждането на батерии, да достигнат пиковите нива, наблюдавани през 2018 г., това само ще забави понижаването на средните цени с две години.

BloombergNEF прогнозира, че цените на батериите ще паднат до 58 долара за киловатчас до 2030 г. Един от възможните начини за постигане на това е мащабното производство на твърдотелни батерии, които могат да бъдат произведени срещу 40% от разходите за литиево-йонните батерии.

По-рано този месец подкрепената от Volkswagen AG компания QuantumScape обяви, че е разработила твърдотелни батерии, които могат да бъдат заредени до 80% за 15 минути, или близо два пъти по-бързо от батериите, използвани в Model 3 на Tesla Inc. Базираният в Сан Хосе, Калифорния, стартъп е един от редицата концерни, които се опитват да разработят твърдотелни батерии – иновация, която има потенциал драстично да ускори разпространението на електромобилите на глобалния автомобилен пазар, осигурявайки на производителите по-безопасна и по-евтина алтернатива на литиево-йонните батерии.

Производители на автомобили като Toyota Motor Corp. и Tesla Inc., утвърдени производители на батерии, включително Samsung SDI Co. и китайската Contemporary Amperex Technology Co., както и стартъпи като Solid Power Inc. и Cuberg Inc. се опитват да напреднат в разработването на по-икономични и ефективни батерии, но досега никой не е успял да създаде търговски продукт. Някои китайски производители на батерии очакват да започнат масово производство на твърдотелни батерии през следващите години, според данни на BloombergNEF.

По статията работиха: Аспарух Илиев, редактор Елена Илиева