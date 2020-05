Електромобилите могат да сринат мечтата на петролните пазари за възстановяване

Снимка: Ройтерс

Петролните компании са изправени пред мрачна несигурност, тъй като пандемията от коронавирус предизвиква срив в търсенето на рафинираните продукти. В същото време автомобилните производители увеличават усилията си за подпомагане на мащабния процес на електрификация и подмяната на наличното продуктово портфолио с по-зелени модели.

На фона на икономиките, които постепенно започват да се отърсват от ограничителните мерки за борба с коронавируса, най-мащабното понижение на петролните цени през последните две десетилетия сви разходите на потребителите за горива, което от своя страна доведе до забавяне на прехода към по-чиста енергия заради изгодните цени на бензиностанциите, пише Ройтерс.

В бъдеще намаляването на капиталовите разходи, възприето от енергийните компании, тъй като приходите им се свиват, би могло да засили предлагането достатъчно, за да предизвика скок в цените на петрола, което ще направи електрическите превозни средства по-привлекателни, в момент, в който автомобилните производители увеличават производството, посочват анализатори.

„Смятаме, че това ще доведе до преломен момент, ускоряване на преминаването към електрически превозни средства в много други страни около 2023-24 г.“, коментира пред Ройтерс Магнус Нисвен, старши партньор в базираната в Осло консултантска компания Rystad Energy.

Според анализ на Ройтерс, засягащ 27 автомобилни производители, съставен в партньорство с Constellation Research & Technology, повечето компании, освен Tesla Inc и китайската BYD Co Ltd, все още се намират в началния етап на електрификационния преход.

Тъй като кросоувърите и пикапите със среден и голям бензинов двигател са отговори за голяма част от скорошния растеж в автомобилния сектор, много компании залагат на такъв тип превозно средства, за да подсилят краткосрочното си представяне.

Въпреки това, тъй като китайската BAIC Motor Corp. и германските концерни Volkswagen Group и Daimler AG поставиха някои от най-амбициозните цели за декарбонизация на портфолиото си в цялата индустрия, инвеститорите все повече използват електрификационните планове на тези компании за бъдещ успех.

Достигна ли потреблението на петрол своя пик?

Тъй като автомобилният сектор съставлява около половината от общото търсене на петрол, възможността за по-бърз от очакваното преход към електрически превозни средства вследствие на пандемията от COVID-19 е една от основните причини да се говори за вече настъпил пик.

Глобалното търсене на петрол достигна рекордно ниво от малко над 100 млн. барела на ден през 2019 г., като се очакваше то да продължи да нараства и през тази година. Сега Rystad изчислява, че търсенето ще достигне своя пик от 106,5-107 млн. барела на ден през 2027-2028 г. Преди пандемията компанията очакваше пикът да бъде достигнат през 2030 г.

Нараства и броят на мненията, че промените в работните модели, спадовете при авиацията и транспорта като цяло до такава степен влияят на търсенето на петрол, че то никога няма да успее да се възстанови до нивата от 2019 г.