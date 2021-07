Електромобилните акции в Китай предлагат защита от регулаторните репресии

Снимка: Bloomberg L.P.

Китайските акции на компании, свързани с електрическата мобилност, могат да предложат защита от репресиите на регулаторните органи в страната спрямо технологичните фирми, смята Сион Лин, един от най-успешните мениджъри на активи в Китай.

Лин, който работи в Shanghai Ruiyi Investment Development Center, препоръчва на тези, които вече залагат на компаниите за електромобили, да се възползват от пазара.

Считана за област на стратегически растеж, целта на Пекин е да увеличи дела на електромобилите от общите продажби на нови превозни средства до 20% през 2025 г. Глобалните фондове също са оптимистични относно сектора поради продължителната доминация на Китай в индустриалните политики, обслужващи амбициозния национален план за постигане на въглероден неутралитет през 2060 г.

„Политическата подкрепа за индустрията я отличава от останалите технологични сектори, което я прави по-безопасна на фона на антимонополните мерки срещу интернет фирмите“, посочва Лин в интервю за Bloomberg.

Той участва в контрола на активи на стойност 3 млрд. юана (464 млн. долара) в Китай и Хонконг.

През първото полугодие доставките на едро на нови автомобили в Китай достигат 1,1 млн. броя, докато продажбите на дребно са около 1 милион, според данни на Китайската асоциация на леките автомобили (PCA). По този начин целта на PCA за годишни продажби от 2,4 млн. броя може да бъде надмината.

Основите на индустрията ще останат стабилни през следващите от три до пет години с ускоряване на отварянето на пазара към чуждестранни компании, добавя Лин.

Борсово търгуван фонд (ETF) с фокус върху новата енергия се търгува близо до исторически най-високите си нива, прибавяйки към стойността си 60% от началото на тази година. Доставчикът на батерии за Tesla Contemporary Amperex Technology Co. (CATL) и производителят на електрически автомобили BYD Co. също отчитат впечатляващ ръст на пазарната си стойност.

С постигането на нов рекорд на борсата CATL се превърна в третата по големина акция, търгувана в Шанхай, изпреварвайки редица финансови гиганти в рамките на седмици.

Лин смята, че акциите на електромобилните компании ще подобрят представянето си през втората половина на годината. Книжата на производителя на литиево-йонни батерии Ningbo Shanshan Co. поскъпнаха с 38% този месец, докато книжата на неговия конкурент Ningbo Ronbay New Energy Technology Co прибавят 13% към стойността си.

