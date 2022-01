Made in China заплашва развитието на японските електромобилни компании

Снимка: Bloomberg L.P.

Логистичните компании в Япония, които се стремят да намалят разходите и да извлекат максимума от предизвикания от пандемията от коронавирус бум на онлайн пазаруването, се обръщат изненадващо към китайските производители на електрически превозни средства, чиито микробуси създават предпоставка за по-евтини услуги, но и по-чист транспорт, съобщава Bloomberg.

Токийската SBS Holdings Inc., листната логистична компания, която предлага доставки, наскоро сключи сделка за закупуване на 2000 лекотоварни електрически превозни средства с японския стартъп folofly. Автомобилите ще бъдат произведени от звено на Dongfeng Motor Group Co., както и от други китайски автомобилни производители. Междувременно Sagawa Express Co.. ще използва за своя бизнес 7200 евтини електрически микробуса, произведени от Guangxi Automobile Group Co.

„Японските електромобили не отговарят на нашите разходи“, споделя президентът на SBS Holdings Масахико Камата. „Японските производители на автомобили казват, че е невъзможно да се намалят цените, така че трябва да купуваме по-евтини превозни средства. Не можем да искаме от нашите клиенти да приемат по-високи цени, само защото използваме по-скъпи камиони”, добавя той.

Подобно на повечето страни по света, онлайн търговията в Япония преживява възход по време на Covid ерата, тъй като повече хора работят дистанционно, поръчвайки всичко - от храна и дрехи до потребителска електроника. Този ръст на продажбите в същото време увеличава въглеродния отпечатък на логистичните компании. От друга страна, Япония се ангажира да намали емисиите си на въглероден диоксид с почти 50% спрямо нивата от 2013 г. до 2030 г. За да се постигне тази цел, 90% от превозните средства, продадени в страната до тази година, трябва да са климатично неутрални, според McKinsey & Co.

SBS планира да увеличи своя електрически автопарк до 10 000 превозни средства, които ще използва за доставки при онлайн заявки. Микробусите ще предлагат пробег с едно зареждане на батерията от около 2000 километра и ще струват по 3,8 милиона йени (33 000 долара).

“Пробегът не е голям за доставките от “последна миля”, коментира Акира Мияхара, мениджър в SBS Sokuhai Support, звеното на SBS Holdings за бърза доставка.

Въпреки че не е ясно как произведените от китайски компании електромобили ще се представят след 3 или 4 години, засега практиката не показва никакви проблеми.

Китайските концерни се насочва към Япония, все още малък пазар за електромобилите (тези превозни средства представляват едва 1% от общите продажби), виждайки възможност за развитие.

Подкрепяната от Уорън Бъфет BYD Co. контролира около 70% от пазара на изцяло електрически автобуси в Япония като планира да разшири своя местен автопарк до 4000 превозни средства през 2030 г.

Made in China - по-евтиният вариант

„Япония е добре позиционирана в автомобилната индустрия поради репутацията си на пазар, ориентиран към качеството, така че навлизането на японския пазар е важна стъпка“, изтъква говорител на BYD Shenzhen. „BYD Japan непрекъснато ще насърчава електрификацията на транспорта, за да ускори реализацията на въглеродния неутралитет”, добавя говорителят.

Благодарение на стимулите и субсидиите на китайското правителство, средната цена на електрическите автомобили се понижава на най-големия автомобилен пазар в света, докато в Европа и САЩ тя расте. Проучване на JATO Dynamics показва, че потребителите в Китай могат да закупят чисто нов електромобил само срещу 4200 долара. Цената в Европа започва от 17 880 долара, докато стартовата в САЩ е 28 170 долара.

„Ако японските автомобилни производители не направят нищо, Китай ще поеме лидерството в индустрията“, предупреждава Камата от SBS Holdings.

Според Ту Ли, управляващ директор в Sino Auto Insights, за логистичните компании е трудно да бъдат едновременно патриотични и успешни. „Тези компании за доставка се намират в наистина трудна ситуация, защото са притиснати от целите за емисиите, но в същото време са задължени пред акционерите да бъдат печеливши “, посочва той.

Но не само китайските компании се опитват да завладеят японския електромобилен пазар.

Cenntro Electric Group Ltd., американски производител на търговски електромобили, получи одобрение през ноември да продава лекотоварни превозни средства в Япония и ще предостави своите микробуси на Amazon Fleet, местен логистичен партньор на Amazon.com Inc., и Hana Cupid, най-голямата асоциация за доставка на цветя в Япония.

Главният изпълнителен директор на Cenntro Питър Уан вижда светло бъдеще за бизнеса за доставка по домовете в Япония поради застаряващото ѝ население. Компанията дори планира изграждането на монтажен завод във Фукушима, за да обособи местно производство.

Някои анализатори се притесняват, че прохождащата японска електромобилна индустрия може да се сблъска с криза, подобна на тази, която връхлетя сектора на домакинските електроуреди от началото на този век. След като през 80-те и 90-те години на XX век властваха на глобалните пазари, марки като Panasonic, Sony, Toshiba и Sharp загубиха състезанието за сметка на по-евтините китайски конкуренти.

Китай работи по създаването на цялостна инфраструктура за електромобилите, включително чрез инвестиции в Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. – най-големият производител на батерии за електромобили в света.

По статията работиха: Аспарух Илиев, редактор Бойчо Попов