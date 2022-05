Производителите на батерии са истинският двигател на възхода на електромобилността

Снимка: Bloomberg L.P.

Сега е идеалното време за производителите на електромобилни батерии да блеснат – светът се подготвя да приеме по своите пътища общо 145 млн. електрически превозни средства до 2030 г. спрямо около 10 млн. броя през 2020 г., според Международната агенция по енергетика (МАЕ). В същото време продажбите на изцяло електрически коли през миналата година нараснаха до 4,6 млн. броя, подпечатвайки плановете на международните автоконцерни за цялостна електрификация на продуктовата гама. Всички тези превозни средства са захранвани с батерии с капацитет от 123,5 гигаватчаса (ГВтч), според Adams Intelligence. Това е 40-процентов ръст на произведените батерии на годишна база. В същото време някои електрически автомобили изискват по-големи и мощни батерии, за да отговорят на нуждите на потребителите за пробега и комфорта.

Според Райън Кастило от Adams Intelligence пандемията от коронавирус не е оказала почти никакво негативно влияние върху пазара на електромобили. „Само през първите пет месеца на 2021 г. общият капацитет на електромобилните батерии надхвърля целия за 2018 г.“, изтъква той.

Появява се обаче въпросът дали литиево-йонните батерии ще могат да отговорят на бързо ускоряващото се търсене. Според прогнозите, само САЩ ще се нуждаят от 20 до 40 гигафактори за клетки с общ капацитет от 1 терават през следващите 15 години, които да покрият нуждите от захранване за електромобили, според Венкант Шринивасан, директор в Argonne Collaborative Center for Energy Storage Science.

Оспорвайки лидерската позиция на Азия, General Motors изгради фабрики в Онтарио и Тенеси с комбиниран капацитет от 70 гигавата (ГВт), двойно повече от този на гигафабриката на Tesla в Невада. В същото време Ford се ангажира да увеличи до 140ГВт своя капацитет в Северна Америка и съответно до 240 ГВт своите глобални мощности в партньорство със SK Innovation.

И докато въпросите около литиево-йонните батерии продължават да тревожат части от индустрията, в Китай все по-широко започва да се налага технологията на литиево-желязо-фосфатните батерии (LFP). Местният промишлен гигант Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), най-големият производител на батерии в света, снабдява със своите продукти концерни като Tesla Inc. LFP батериите вече се използват в Model 3 Standard Range, проправяйки си път към глобалния пазар. Самият Илон Мъск заяви през 2021 г., че неговата компания започва сериозно да се фокусира върху тази технология. „Това всъщност е добре, защото има изобилие от желязо по света“, посочва милиардерът.

Въпреки приемането от страна на Тесла LFP батериите съставляват едва 10% от литиево-йонните батерии, използвани при електромобилите. Впечатляващ е обаче фактът, че през втората половина на 2020 г. тяхното налагане е нараснало с 600%, според Кастило от Adams Intelligence.

В тази постоянно развиващата се пазарна среда производителите на батерии се радват на бърз растеж. В периода януари-май 2021 г. CATL разполага с пазарен дял от 26% и с общ капацитет на батерии в употреба в размер на 21,5 ГВтч. Тя доставя за компании като BMW, Tesla, Dongfeng, Honda, SAIC, Stellantis, Volkswagen и Volvo.

С подобен пазарен дял може да се похвали и LG Energy Solution, като общият капацитет на батерии ѝ в употреба достига 21,4 ГВтч. Нейни клиенти са General Motors, Renault, Stellantis, Tesla и Volvo.

Трети е японската Panasonic с пазарен дял от 17% и капаците на батериите от 14,1 ГВтч. Тя доставя основно на Tesla, както и на Toyota.

Разликата между първите три компании в класацията и останалите седем по отношение на пазарния дял е впечатляваща. Четвъртият, Samsung SDI, е отговорен за 7% от продажбите на батерии за електромобили през разглеждания период, като капацитетът на неговите батерии, интегрирани в електромобилите, достига 5,5 ГВтч.

След него се нареждат BYD, SK Innovation, China Aviation Lithium Battery (CALB), Gotion High-Tech, Automotive Energy Supply и Ruipu Energy.

CATL, BYD, LG ES, Panasonic, Samsung SDI и SK Innovation са отговорни за 89% от доставките на батерии и метали за техните клетки през втората половина на 2020 г. От това следва, че Азия контролира до голяма степен доставките на този жизненоважен компонент, без който електромобилната индустрия не може да продължи да съществува. В същото време капацитетът на използваните от Tesla батерии за нейните електромобили достига 22,5 ГВтч, което почти се равнява на общия капацитет на BYD, Hyundai, Mercedes, Renault и Volkswagen.

Това „цунами от търсене“ създава безпрецедентно напрежение върху веригите на доставка за батерии и съответните суровини и компоненти, според Кастило. Това, от своя страна, води до скок в цените на метали като литий, никел, кобалт, неодим, диспросий, тербий и празеодим.

Предстои да се види как ценовият натиск ще повлияе върху темпа на разпространение на електромобилите и батериите, а оттам и на представянето на електромобилните компании и производителите на батерии.

По статията работи: Аспарух Илиев