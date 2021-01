САЩ предизвикват Китай за трона в индустриите за батерии и електромобили

Снимка: Pixabay

Ускоряващият се преход на автомобилната индустрия към електрически автомобили стимулира инвестициите в друга развиваща се индустрия в САЩ: производство на литиево-йонни батерии за въпросните превозни средства.

Понастоящем Китай доминира на пазара на батерии за електромобили. Но докато автомобилните концерни в САЩ харчат милиарди долари за изграждане на повече плъгин хибриди, инвеститорите увеличават залозите за компании, които искат да разширят веригата на доставка на батерии и свързаните с тях материали в Северна Америка - регион, който отдавна разчита на вноса на такива компоненти, пише The Wall Street Journal.

Sila Nanotechnologies Inc., базиран в Силициевата долина стартъп, който произвежда силициеви анодни компоненти, използвани при батериите, е сред най-актуалните имена, които привличат подкрепата на Wall Street. Компанията е успяла да набере около 590 млн. долара от кръг на финансиране, споделя главният ѝ изпълнителен директор Джийн Бердичевски.

Голяма част от тези пари ще бъдат използвани за изграждане на фабрика в САЩ за производство на компоненти за батериите, добавя той. Местоположението ѝ все още не е избрано.

Други стартъпи, фокусирани върху батериите, като базираната в Калифорния Romeo Power Inc. и канадската миннодобивна компания Lithium Americas Corp., която развива дейност и в САЩ, също използваха публичните пазари наскоро. Romeo излиза на борсата в края на миналата година, докато Lithium Americas обяви в петък, че е продала акции за 400 млн. долара, като сумата ще бъде насочена към финансиране на проект за добив и обработка на литий в щата Невада.

Индустриалните лидери и американските власти смятат, че САЩ трябва да намалят своята зависимост по отношение на материалите за батериите от Китай, ако искат да редуцират разходите и да останат конкурентоспособни при производството на електромобили.

Американският президент Джо Байдън също така постави като приоритет осигуряването на по-голяма част от тази верига на доставка като част от по-широките усилия за ускоряване на прехода на автомобилната индустрия от двигателите с вътрешно горене към алтернативни видове енергия.

Очаква се производственият капацитет на САЩ относно батериите да се увеличи рязко през следващото десетилетие, от над шест пъти, от отчетените през 2020 г. 60 гигаватчаса годишно производство до около 383 гигаватчаса през 2030 г., според изчисления на Benchmark Mineral Intelligence.

Лидерите при производството на батерии, като южнокорейските LG Chem Ltd. и SK Innovation Co., изграждат големи фабрики в САЩ, за да разширят своето производство. LG Chem изгражда своята фабрика в щата Охайо като част от съвместно си предприятие с лидера на американската автомобилна индустрия General Motors Co.

Първенецът в сегмента на електромобилите Tesla Inc. също така разширява своите възможности за производство на батерии, като се стреми да намали разходите и да съкрати своята верига на доставка, започвайки производство на някои ключови компоненти.

И все пак САЩ разполагат с малки производствени мощности по отношение на критичните материали за батериите, като литий и графит. Въпросните компоненти са необходими за изграждането на анодите и катодите в батериите.

В момента голяма част от веригата за доставки е концентрирана в Китай, който произвежда над 70% от литиево-йонните батерии в глобален план, според Benchmark. Страната също така добива и обработва повечето минерали и материали, необходими за тези батерии.

Анализаторите смятат, че продажбите на електрически превозни средства ще се увеличат драстично през следващите години. Въпреки че днес те представляват около 2% от автомобилния пазар в САЩ, техният дял се очаква да нарасне до 10% до 2025 г., според оценка на инвестиционната банка Morgan Stanley.

Съществуват рискове, ако потребителското търсене не се увеличи според очакванията. Опитът на САЩ да се разшири производството на батерии, най-вече чрез държавно финансиране по времето на 44-тия президент Барак Обама, се провали в началото на миналото десетилетие, когато автомобилните компании все още не смятаха, че търсенето на електрически превозни средства ще нарасне толкова бързо.

Ситуирането на допълнителни производствени мощности за батерии в САЩ ще помогне на местните автомобилни компании и на техните доставчици да намалят разходите – стъпка, която е изключително важна за привличането на още потребители към сегмента на електрически превозни средства.

Основаната преди 10 години Sila помага за проектирането на първите батерии на Tesla. Компанията се стреми да увеличи производството на аноди в САЩ, като още през 2019 г. тя получи подкрепа от германския производител на премиум автомобили Daimler AG.

Според ръководството на компанията произведените от нея аноди са способни да съхранят повече енергия от графитните им аналози, използвани в голяма част от днешните батерии.

В последния кръг на финансиране, воден от Coatue Management и T. Rowe Price Associates Inc., Sila беше оценена на 3,3 млрд. долара, изтъква Бердичевски.

Компанията се стреми да изгради нова фабрика, за да наложи своята анодна технология при автомобилите до 2025 г. След завършване на завода се очаква Sila да произвежда достатъчно материали, за да доставя батерии за повече от един милион електрически коли годишно, изтъква Бердичевски.

Но Sila не е единствената компания от сектора, която се бори да разшири бизнеса си.

Австралийската Novonix Ltd. е сключила договор за продажба на 500 тона синтетичен графит, произведен във фабриката ѝ в Чатануга, Тенеси, на Samsung SDI Co., един от най-големите производители на батерии в света.

До 2025 г. компанията се надява да увеличи производството си до 25 000 тона годишно, споделя Крис Бърнс, изпълнителен директор на дружеството.

