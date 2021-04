Следващият лидер на пазара на батерии за електромобили може да е от Европа

Снимка: Bloomberg L.P.

Докато анализаторите очакват Европа да поведе в глобалната класация по продажби на електрически автомобили за втора поредна година, на Стария континент е налице епичен стремеж за изграждане на верига на доставка за батерии от нулата.

След години на тотална зависимост по отношение на доставките на батерии от чуждестранни компании, сега Европа иска да бъде самодостатъчна и независима. Потенциални производители се появяват в скандинавския регион, в Германия, Франция, Великобритания и Полша, който могат да разпалят една трансконтинентална конкуренция, за да се отърсят от влиянието на китайските компании, като Amperex Ltd., и концерните от Южна Корея, пише Bloomberg.

Подхранван от държавна подкрепа от най-малко 6,1 млрд. евро и смели корпоративни инвестиционни планове ангажиментът цели да създаде регионален „шампион“.

В списъка с участници влизат стартъпи като шведската Northvolt, британската Britishvolt Ltd. и френската Automotive Cells Co., както и автомобилните титани Tesla Inc. и Volkswagen AG.

BloombergNEF изчислява, че Европа може да увеличи своя дял от световното производство на батерии до 31% до 2030 г. от едва 7% през миналата година.

„Създаваме нова индустрия в Европа; ние създаваме напълно нова екосистема“, споделя в интервю Марош Шефчович, заместник-председател на Европейската комисия (ЕК), който отговаря за инициативата за производството на батерии. „Инвестициите наистина валят“, подчертава словакът.

Шефчович изчислява, че планираните инвестиции само за 2019 г. са около 60 млрд. евро, тройно повече от разходите в Китай. Те обхващат цялата верига на доставка, от материалите и клетките до сглобяването и рециклирането на батериите и компонентите.

На фона на по-строгите правила за емисиите и глобите за нарушаването им, продажбите на електромобили се увеличават двойно в Европа на годишна база до около 1,3 млн. броя повече от миналата година до около 1,3 милиона бройки, побеждавайки Китай за първи път.

Очаква се през тази година продажбите на електромобили на европейския пазар да достигнат 1,9 млн. броя, тъй като компании като VW, Stellantis NV и BMW AG планират да пуснат нови електрически модели и да увеличат производството, докато Ford и Volvo също се ангажират да електрифицират своето портфолио.

Тези амбиции ще изискват големи инвестиции, като зависимостта на местната автомобилна индустрия от чуждестранни доставчици попада във фокуса на политическите лидери в Германия, Франция и Брюксел. Те не желаят автомобилните концерни, които са едни от най-големите работодатели в региона, да разчитат на производители на батерии, базирани извън Европа.

Възможността за изграждане на местна верига на доставка е значителна. Традиционните държави в региона, които имат силно развита автомобилна индустрия като Германия, Франция, Италия и Великобритания са особено склонни да останат конкурентоспособни при технологията на батериите и да поддържат стабилни производствени бази.