Стартъпите за електромобили губят над 40 млрд. долара след SPAC листвания

Снимка: Bloomberg L.P.

Пет стартъпа за електрически превозни средства бяха оценени общо на 60 млрд. долара по време на листванията им след сливане с компании със специално предназначение (SPAC). Последвалите корекции в оценката им обаче се оказаха брутални, пише Bloomberg.

През тази седмица три от компаниите отчетоха най-големия спад в пазарната си стойност, откакто станаха публични, тъй като атаките на продавачите на къси позиции, сътресенията в ръководството и представянето им накараха инвеститорите да преразгледат своите перспективи.

Тези пет компании са изгубили над 40 млрд. долара от пазарната си капитализация спрямо техните най-високи стойности.

Потъващите оценки на Nikola Corp., Fisker Inc., Lordstown Motors Corp., Canoo Inc. и Arrival Ltd. подчертават рисковете, свързани с фокуса върху SPAC дружествата. За разлика от традиционното първично публично предлагане (IPO), листването чрез сливане с т.нар. компании с празни чекове позволява на дружествата да представят своите прогнози пред инвеститорите без да са реализирали реално производство или печалба.

Това се оказа ключов момент за повишаване на интереса към концерните от сектора на електромобилите - и петте разглеждани компании все още работят по търговската реализация на първите си превозни средства.

Nikola

Основателят на стартъпа Тревър Милтън попадна в светлината на прожекторите през миналата година, заявявайки, че неговата компания може да изпревари Tesla на Илон Мъск. Дни след като производителят на електрически и водородни камиони дебютира в рамките на Nasdaq през юни, неговата оценка достигна почти 29 млрд. долара.

Когато Bloomberg News съобщи, че Милтън е преувеличил възможностите на първия камион на компанията още преди тя да стане публична, новината привлече вниманието на Hindenburg Research. Малката фирма за къси продажби изготви дълъг доклад, обвинявайки Nikola в измама спрямо инвеститорите. Американската комисия по ценните книжа и борсите (SEC) започна разследване, а Милтън подаде оставка скоро след това.

В началото на тази година компанията намали прогнозата си за производството на влекачи за 2021 г. на 100 броя, една шеста от предходната оценка.

Fisker

Това е второто предприятие за електромобили, основано от опитния автомобилен дизайнер Хенрик Фискер. Въпреки че компанията беше на повече от две години от стартирането на своето производството, тя разкри план за пускане на пазара електрически кросоувър на цена под 40 000 долара. Пазарната стойност на Fisker достигна своя връх от почти 8 млрд. долара през февруари.

Катализаторите за спада на оценката на Fisker до под 3 млрд. долара тази седмица не са толкова ясно, колкото при други нейни конкуренти. Компанията изглежда губи инерция, тъй като инвеститорите вече са настроени по-бичи по отношение на перспективите за електромобилите на действащите автомобилни производители.

Lordstown Motors

Бившият вицепрезидент на САЩ Майк Пенс присъства на представянето на електрическия пикап на Lordstown през юни във фабриката, която компанията пое от General Motors Co. Администрацията на тогавашния президент Доналд Тръмп беше нетърпелива да подкрепи този стартъп, който се опитва да съживи завода в Охайо.

Около шест седмици по-късно Lordstown при предложение на сливане със SPAC компания. Отново Hindenburg Research се намеси, обвинявайки стартъпа, че е подвел инвеститорите. SEC разгледа обвиненията. Сега Lordstown се оценява на 1,2 млрд. долара, което е с 25% по-малко от стойността ѝ в средата на февруари.

Canoo

Стартъпът, основан от двама бивши мениджъри на германския автомобилен гигант BMW AG, представи седемместен прототип в края на 2019 г. като сключи сделка в началото на миналата година, за да помогне на южнокорейският производител Hyundai Motor Group да разработва електромобили, а след това постигна още едно споразумение през август за излизане на борсата.

Но този положителен импулс изчезна. През март стартъпът замени основните си мениджъри, включително главния финансов директор, и заяви, че не е успял да отстрани съществените слабости във финансовия контрол, установени преди повече от година. Миналия месец един от съоснователите на компанията подаде оставка като изпълнителен директор.

Arrival

Компанията, която се ангажира да изгражда електрически микробуси и автобуси, както и така наречените микрофабрики за тяхното производство, се радваше на силна финансова подкрепа преди листването си чрез SPAC компания в лицето на BlackRock Inc., Hyundai и United Parcel Service Inc. (UPS).

Миналата седмица базираната в Лондон компания, основана от Денис Свердлов, заяви, че ще си партнира с Uber Technologies Inc., при разработването на електромобил, създаден специално за услуги като споделено пътуване. От всички пет компании оценката на Arrival е най-висока - 10,5 млрд. долара.

По статията работиха: Аспарух Илиев, редактор Божидарка Чобалигова