Фед насочва икономиката на САЩ към твърдо приземяване

Снимка: Bloomberg L.P.

По-рисковите активи изпращат будещо тревога послание към Федералния резерв на САЩ: централната банка или трябва да действа по-бързо и агресивно, за да затегне паричната политика, или последиците от предстоящото увеличение на лихвите ще влошат положението още повече. Колкото и обезпокоително да звучи, помислете, че така или иначе изглежда по-малко вероятно Фед да успее да спаси икономиката от страшно твърдо кацане, пише Лиса Абрамович за Bloomberg.

Анализаторите вече очакват шест увеличения на лихвите през тази година от страна на Фед. Тези прогнози помрачават особено силно технологичните акции, като индексът Nasdaq Composite се понижи с 15,6% от своя връх, постигнат през ноември. Книжата на компании като Netflix Inc., Meta Platforms Inc. и Zoom Video Communications Inc поевтиняха значително, като някои от тях отчетоха дори 40-процентни ценови понижения през последните три месеца.

Корпоративните облигации вече започнаха да се разпродават, като доходността по американските държавни ценни книжа се повиши до най-високото си ниво от юли 2020 г.

Добрата новина - поне засега - е, че компаниите със спекулативен клас облигации нямат проблеми с вземането на заеми въпреки шестте поредни седмици на изходящи потоци от високодоходни и високорискови фондове. Това предполага, че инвеститорите в облигации не организират т.нар. „стачка на купувача“, която би заплашвала да предизвика застой най-важните кредитни пазари.

Въпреки това държавният дълг на САЩ нарасна миналата седмица на фона на натрупването на руски войски по границата с Украйна. Доходността по облигациите намаля и броят на очакваните повишения на лихвените проценти също спадна, въпреки че ескалиращият конфликт в Източна Европа подклажда последните инфлационни тенденции. Това е така, защото всяка кавга се очаква да прекъсне доставките на петрол, което ще застегне допълнително европейския енергиен пазар и ще доведе до по-високи цени на суровия петрол в световен мащаб.

Подобен сценарий не би насърчил Фед да се въздържи от повишаването на лихвите; точно обратното.

В същото време данните за инфлацията очертана една изненадващо гореща среда. След като стана ясно от последния доклад за индекса на потребителските цени, че те нарастват със 7,5% през януари спрямо година по-рано, данните за индекса на цените на производител от миналата седмица също изненадаха с по-голямото си увеличение, като скочиха с 9,7% спрямо очаквания ръст от 9,1%. Въпреки че настроенията на потребителите се влошиха, американците все още харчат пари с бурни темпове, както се вижда от изненадващо стабилните данни за продажбите на дребно през януари и от приходите Kering SA и Walmart Inc. въпреки факта, че лихвите по ипотечните кредити са се повишили до най-високите си нива от 2019 г.

Накратко, финансовите условия не са се затегнали достатъчно, за да ограничат инфлацията. Малко вероятно е лихвените проценти на кредитния пазар да останат далеч под историческите средни стойности, а текущата разпродажба на акциите е достатъчна, за да ограничи потребителското търсене и корпоративната активност през следващите месеци.

Има две възможности за развитие като и двете са обезсърчителни. Или Фед трябва да предприеме по-драстични стъпки, за да промени пазарния тренд, или акциите и корпоративните облигации закъсняват с отразяването на нова парадигма на Фед. Съществува и трета възможност около идеята – на която служителите на Фед се надяват – че инфлацията се забавя по естествен начин. Но все още няма достатъчно данни, подкрепящи подобно твърдение, както показа последния доклад за продажбите на дребно за януари.

По-рано тази година сред икономисти и анализатори все още тлееше оптимизъм, че Фед може да създаде меко икономическо кацане. Тази възможност изглежда избледнява с всеки изминал ден.

По статията работи: Аспарух Илиев