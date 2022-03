Руската централна банка: Очакваме спад на икономиката с 8%

Сградата на руската централна банка. Снимка: EPA/YURI KOCHETKOV

Инфлацията в Русия ще достигне 20% през 2022 г., но ще спадне до 8% през 2023 г., показва публикуваният в четвъртък нов макроикономически обзор на Руската централна банка. Анализаторите, анкетирани от регулатора, очакват БВП да се срине с 8% през 2022 г., вместо досега очаквания ръст от 2,4%, но същевременно очакват икономиката да нарасне с 1% през 2023 г.

Преди това Централната банка очакваше инфлацията да бъде 4,0-4,5% в края на 2022 г. През седмицата от 26 февруари до 4 март обаче инфлацията в Русия се ускори до 10%. Това се дължи и на икономическите санкции, наложени на Русия в отговор на военната операция в Украйна. Според анализаторите инфлацията ще бъде 8% през 2023 г. и 4,8% през 2024 г.

Средният основен лихвен процент през 2022 г. се очаква да бъде 18,9%, 14,1% за 2023 г. и 7,8% за 2024 г.



Според прогнозите на централната банка се очаква средният обменен курс на щатския долар спрямо рублата да бъде 110 рубли за долар през 2022 г., 118,4 рубли през 2023 г. и 120 рубли през 2024 г.

Русия е изправена пред един от най-големите ускорения на инфлацията през този век, след като вълните от санкции заради нахлуването в Украйна доведоха до срив на рублата и нарушиха търговията. През първата пълна седмица след началото на военната офанзива в края на февруари цените на новите местни автомобили се повишиха с над 17%, а на телевизорите - с 15%. Някои лекарства и зеленчуци поскъпнаха с 5-7 % през седемте дни до 4 март. Според доклад на руската статистическа служба от сряда като цяло инфлацията за периода е достигнала 2,2%, което е най-резкият седмичен ръст, откакто тя започна да следи данните през 2008 г., и повече от два пъти над предишния рекорд. На годишна база ръстът на цените към 4 март е 10,4% по данни на Министерството на икономиката.



Това е едно от най-суровите доказателства за щетите, нанесени на руската икономика от войната. Рискът от дефицит в страната, която е все по-откъсната от външния свят, вече накара правителството да наложи временна забрана за реекспорт на чуждестранни медицински продукти и да заяви, че ще ограничи търговията с някои стоки и суровини.

Сривът на рублата с близо 40% досега през тази година допълнително ще влоши финансите на домакинствата, заплашвайки с криза на жизнените разходи, напомняща тази от 90-те години на миналия век.

„Големите неизвестни са степента на прехвърляне на рублата и допълнителните смущения в доставките. Шокът може да е по-малък, ако санкциите означават, че така или иначе не можете да си набавите скъпия внос. Но шокът може да бъде по-голям и по-дълъг, ако недостигът на вносни стоки се разпространи по веригите за доставки или ако има бързане да се купи това, което е останало, или ако магазините все пак контрабандно повишат цените на вътрешния пазар под въздействието на рублата, очаквайки по-високи разходи за всичко“, казва икономистът на Bloomberg Скот Джонсън.

Bloomberg Economics прогнозира, че инфлацията ще достигне своя пик от 19% на годишна база около юли, в сравнение с 9,2% през миналия месец, и ще завърши годината на ниво от около 16%. Преди войната се предвиждаше, че ръстът на цените ще бъде под 10% и ще достигне 5,8% в края на 2022 г.

Bank of America Corp. очаква, че през тази година инфлацията в Русия ще се покачи до 20%, докато National Institute of Economic and Social Researchсчита, че тя ще се покачи дори над това ниво. Руската инфлация не е била на ниво от 20% от 2001 г. насам.

През последните дни търговците на дребно вече започнаха да ограничават покупките на „социално важни" основни хранителни продукти, след като се появиха съобщения за натрупване на запаси в домакинствата след драстичната девалвация на рублата.

Множество международни компании напуснаха Русия в отговор на нахлуването ѝ в Украйна, което засилва опасенията от недостиг. Усилията на централната банка да спре срива на рублата, като повиши лихвените проценти до 20% и обяви драстични ограничения върху покупките на чуждестранна валута, засега не успяват да дадат резултат.

По статията работи: Бойчо Попов