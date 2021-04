Байдън е отворен за „известно“ повишение на данъците

Снимка: Bloomberg L.P.

Президентът на САЩ Джо Байдън показва готовност да не повишава корпоративните данъци толкова значително, колкото беше планирано по-рано. В речта си в сряда Байдън заяви, че ще изслуша предложения, които включват квота под 28 процента. Корпорациите обаче нямало да бъдат прекалено обременени от планираното увеличение от 21 до 28 процента.

Няма да има увеличение на данъците за частни лица, които печелят по-малко от 400 000 долара годишно с него. Твърде много тежести вече се прехвърлят на обикновения гражданин, каза президентът, цитиран от Bloomberg. Очаква се данъчните планове на Байдън да помогнат за финансирането на инфраструктурния план, оценен на повече от два трилиона долара.

В сряда Байдън даде да се разбере, че е отворен за компромиси, след като репортер попита дали би искал да се съгласи за данъчна ставка под 28%.

„Готов съм да излушам предложението, широко съм отворен за това“, каза Байдън.

Ройтерс интервюира повече от дузина служители на корпорациите и Белия дом, ангажирани с прокарването на инфраструктурния план. Повечето очакват Белият дом и бизнес групите да направят компромис за 25%-на корпоративна данъчна ставка - ниво, което никоя от страните не би избрала, но с и двете могат да живеят.

„Не ни харесва, но очакваме да бъде 25 процента“, казва лобист във водеща американска енергийна компания, поискал анонимност. „Ако е така, ще смятаме, че това е победа“.

Корпоративният данък в САЩ спадна до 21% от 35% след намалението на данъците през 2017 г., прокарано от бившия президент Доналд Тръмп и неговите колеги републиканци, но много големи американски компании плащат много по-малко. Увеличаването на сумата, която компаниите плащат за оценявания на над 4 трилиона долара федерален бюджет, е важна част от плана на демократа Байдън за преструктуриране на американската икономика, за да се намали неравенството и да се опита да се противопостави на възхода на Китай.

Американски мултинационални компании, включително Google, Facebook Inc. и Merck & Co на Alphabet Inc, са сред няколко, които са опитни в намаляването на данъците, твърдят данъчните и правните експерти.

Amazon.com Inc подкрепя повишаване на корпоративния данък като част от реконструкцията на инфраструктурата, заяви във вторник Джеф Безос, главен изпълнителен директор на най-големия американски търговец на дребно. През миналата седмица Байдън заяви, че Amazon е една от 91 компании от Fortune 500, които "използват различни вратички, при които не плащат нито един цент федерален данък върху дохода", за разлика от семействата от средната класа, плащайки данъчни ставки над 20%.



Пакетът за инфраструктура и инвестиции на Байдън включва изграждането на пътища и мостове и финансиране за достъпни жилища и назначаване на служители за грижа за възрастни хора.

В допълнение към повишаването на корпоративната данъчна ставка, Белият дом се стреми към налагането на минимален американски и глобален данък за компаниите и към увеличаване на прилагането на данъчното законодателство, заяви в сряда министърът на финансите Джанет Йелен.

Белият дом знае, че предлагането на увеличение до 28% ще се сблъска с опозиция, включително от някои демократи. Затова администрацията е готова да обсъди алтернативи - включително определяне на ставката на 25%, казват трима източници, запознати с дискусиите, пред Ройтерс.

За разлика от законопроекта за облекчаване на последиците от пандемията на коронавирус, приет от Конгреса и подписан от Байдън в средата на март, при който изтичащите обезщетения за безработица създадоха усещане за спешност, Белият дом вярва, че инфраструктурният план може да бъде обсъждан по-дълго време и очаква Конгресът да играе по-важна роля.

През 2013 г. тогавашният вицепрезидент Байдън и президентът Барак Обама предложиха намаляване на корпоративния данък на 28% от 35% и на 25% за производителите, но републиканците в Конгреса блокираха плана. Досега републиканците не изразяват подкрепа за повишаване на корпоративните данъци и критикуваха плана за твърде големия му размер.

Малко преди речта станаха известни допълнителни подробности за плановете. Според Министерството на финансите сегашните данъчни облекчения за производителите на енергия от изкопаеми горива трябва да бъдат заменени със субсидии за възобновяеми енергийни източници.

Новият министър на търговията Джина Раймондо разкритикува данъчните облекчения, въведени от предшественика на Байдън Доналд Тръмп. „Няма и най-малко доказателства, че съкращенията през 2017 г. биха увеличили растежа или производителността“, каза тя. „Всъщност днешната корпоративна структура е нарушена“. Президентката администрация е помолила критиците на плана да обяснят „защо трябва да бъде приемливо 91 от най-големите корпорации да не плащат федерални данъци през 2019 г.“.

Инфраструктурният пакет на Байдън включва обновяване на десетки хиляди километри пътища, насърчаване на електронната мобилност и разширяване на достъпа до широколентов интернет. Европейската икономика също се надява на тласък от тези планове отвъд Океана. Републиканците обаче обявиха съпротива, а някои от демократите на Байдън също са скептични. Във всеки случай те имат само крехко мнозинство в Конгреса.

Американската търговска камара говори за „опасно неправилно насочени" данъчни планове, които биха забавили възстановяването и ще навредят на международната конкурентоспособност.

Американският президент Джо Байдън също така иска да засили електрическата мобилност в САЩ със значителни отстъпки. В неговата инфраструктурна програма за 2,3 милиарда долара са предвидени 100 милиарда долара за отстъпки за потребителите и 15 млрд. долара за изграждането на 500 000 нови зарядни станции за електрически превозни средства (EV), става ясно имейл от американското Министерство на транспорта до служители на Конгреса. Безвъзмездните средства могат да дадат на американските производители на автомобили - особено на водещите доставчици Tesla и General Motors - голям тласък при продажбите на електрически автомобили.

Проектът предвижда също 20 млрд. долара за електрически училищни автобуси и 25 млрд. долара за местен транспорт с нулеви емисии. Предложените стимули имат за цел да "насърчат хората да преминат към електрически превозни средства и ефективни електрически уреди", твърдят от Министерството на финансите. Белият дом отказва допълнителен коментар.

По статията работи: Бойчо Попов