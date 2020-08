Бъфет приютява в портфейла си производител на злато

Снимка: Bloomberg L.P.

Уорън Бъфет е осъществил значителни промени в оценявания си на над 200 млрд. долара портфейл през последните няколко месеца. През април председателя на конгломерата Berkshire Hathaway се е разделил с оценяваните на милиарди свои дялове в четирите големи американски авиокомпании, както обяви Бъфет през май.

Сега той залага на най-големия производител на злато, Barrick, както стана ясно в петък от задължително уведомление до Комисията за ценни книжа и борси в САЩ. Berkshire е купила близо дванадесет милиона акции и е похарчила 564 милиона долара за тях. Сега Berkshire Hathaway държи 1,2 процента от компанията. Акциите на конгломерата добавиха четири процента към стойността си в следборсовата сесия. Влизането на инвеститора звезда се разглежда като печат на одобрение на пазара, а много инвеститори следват стратегията на Бъфет.Цената на златото се повиши значително през тази година и според анализаторите все още има място за подобрение. От това се възползваха и акциите на производители на злато като Barrick. От най-ниските си нива в края на март книжата поскъпнаха със 77 процента.Този ход е необичаен за шефа на Berkshire, който в миналото винаги е бил скептичен към икономическата стойност на благородния метал. “По-добре е да имате кокошка, която освен всички снася яйца, отколкото такава, която просто гледате и за която трябва да плащате застрахователни премии и такси за съхранение", коментира той през в 2009 г. темата в интервю за CNBC.Barrick беше единственото ново попълнение в портфолиото с акциите, което Бъфет съвместно управлява с двама директори за инвестиции, Тед Вешлер и Тод Комбс. Berkshire е придобила акции от веригата супермаркети Kroger, но е намалила дела си в най-голямата американска банка JP Morgan Chase с 60 процента до 22 милиона акции, които сега струват около два милиарда долара.

По статията работи: Бойчо Попов

Освен това той също така намали участията си в PNC Financial и Wells Fargo. Акциите в Goldman Sachs, чийто брой Berkshire наскоро значително намали, сега са напълно разпродадени. За сметка на това Berkshire все повече разчита на Bank of America. През последните няколко седмици вече стана известно, че през юли корпорацията значително е увеличила дела си в Bank of America, най-голямата щатска банка. Само от 20 юли Berkshire е похарчил 1,7 милиарда долара за акции в банката, добавяйки още към своя дял от 22 милиарда долара от края на юни.Бъфет също така се е разделил с участията си в Restaurant Brands, компанията майка на Burger King, и с Occidental Petroleum. И двете компании бяха силно засегнати от причинената от коронавируса криза. При Apple, най-голямата позиция с оценка малко под 90 милиарда долара, всичко остава непроменено.