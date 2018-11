Черният петък: Вчера и днес

Снимка: Ройтерс

Дежа-вю... отново сме леко раздразнени от очевидното консуматорство, но все още напълно влюбени в сделките. Да, отново черен петък.

Петъкът след Деня на благодарността в САЩ все още се счита за официалния старт на сезона за пазаруване, но нещата се променят. От една страна, дори и Денят на благодарността не е свещен - купувачите се отправят към магазините или онлайн, за да заемат добри позиции за шопинга, преди пуйката дори да е изстинела. Но вместо да се обличат и да излизат в ранни зори, след като едва поспят след празника, все повече хора пазаруват по телефона си.

Още по темата Как Денят на самотните сърца започва да измества Черния петък?



Купувачите няма да изпитват липса на време за празниците тази година: времето между Деня на благодарността и Коледа - 32 дни, ако не броите самите празници - е дълго (следващата година ще са само 26 дни). Това означава, че пестящите ще получат повече време, за да отложат сделките, а търговците на дребно да получат още една възможност за изстрел, за да ви примамят.

И докато милиони американци ще продължат да обикалят магазините, тазгодишният празник ще отбележи и една тъжна тенденция – стотици физически магазини на търговците на дребно затвориха тази година, сред които Toys “R” Us, Sears и Bon-Ton, пише Тhe Wall Street Journal.

Тази тенденция е добре дошла за оцелелите търговци, които ще се опитат да увеличат продажбите си благодарение на купувачите, търсещи нови места, за да намерят добри сделки за играчки, перални машини и дрехи.

„Промяната в сектора на търговията на дребно е налице от много години", заяви главният изпълнителен директор на Best Buy Хъбърт Джоли през тази седмица. „Налице е нарастваща пропаст между победителите и губещите", пояснява той.

В американската търговия на дребно бяха закрити 5468 магазина тази година до 16 ноември, показват данни на Coresight Research. Година по-рано имаше 6765 затваряния на магазини – за същия период, когато известни имена като RadioShack и The Limited изчезнаха от американските градове.

Търговците на дребно - от веригата магазини Macy's Inc. до специалиста по електроника Best Buy Co., цитират именно затварянето на конкурентите като една от причините за подема, отчетен в последните им тримесечни отчети, но и като възможност за генериране на нови приходи през този празничен сезон.

За да завладее пазарен дял за сметка на Sears и други отстъпили позициите си компании, Best Buy заяви, че разширява своите складове и подобрява способността си да доставя продукти до дома. През тази година Best Buy също така изпрати каталози за играчки и подсили своя асортимент - от кукли Барби до „Лего“, за да спечели купувачите, които посещаваха Toys "R" Us за празнични подаръци. Веригата за играчки ликвидира бизнеса си в САЩ по-рано тази година, закривайки 881 магазина.

"Всеки път, когато отида на пазар на Черния петък, Toys ’R’ Us беше на върха на списъка ми с предпочитания“, казва Максин Далада, 31-годишна технологична консултантка в Сакраменто, Калифорния. „Децата ми и аз говорихме за това“, казва Далада, която е майка на две момчета. „Трябваше да кажа - слушайте, няма такъв магазин вече. Трябва да идем в Walmart или Target“.

Macy's заяви, че магазините ѝ в средните западни щати отчитат силен ръст заради провала на Bon-Ton, регионална верига, която подаде заявление за банкрут и закри всичките си локации по-рано тази година. Главният изпълнителен директор на Macy’s Джеф Дженет казва, че компанията е насочена към купувачите на Bon-Ton, като наема бивши мениджъри на магазини и търговски сътрудници на Bon-Ton.

Въпреки че преминаването към онлайн пазаруване вече показва резултати, такива дават и дълготрайните конкурентни фактори. Универсалните магазини, например, губят почва за сметка на търговците на дребно и дистрибуторите – от три десетилетия насам. Дори преди появата на Amazon.com Inc. силно задлъжнелият Toys "R" Us се бореше да задържи позициите си срещу Walmart Inc. и Target Corp.

Въпреки хилядите затворени магазини през последните години все още има твърде много магазини за търговия на дребно в Америка, твърдят някои мениджъри, собственици на обекти и анализатори. В САЩ има по 23,6 квадратни метра търговска площ на глава от населението, в сравнение с 2,7 квадратни метра за Европа, става ясно от анализ на Международния съвет на търговските центрове.

По статията работиха: Бойчо Попов, редактор Виктория Тошкова