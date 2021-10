Двама американци и канадец взеха Нобеловата награда за икономика за 2021 г.

Илюстрация: Nobel Prize Outreach.

Тазгодишната Нобелова награда за икономика отива при трима изследователи - канадеца Дейвид Кард и американците Джошуа Ангрист и Гуидо Имбенс, съобщи Нобеловият комитет в излъчвано онлайн изявление.

Кард е отличен за „емпиричния си принос към икономиката на труда“, а другите двама - „за методологическия им принос към анализа на причинно-следствените връзки“.

Канадският икономист по пазара на труда Дейвид Кард изследва и преподава в Калифорнийския университет в Бъркли. Неговите емпирични изследвания за ефектите на минималната работна заплата са широко известни. В тях той сравнява икономически сходни региони с и без граница за минимални заплати и успява да постави под въпрос предположението, че безработицата следва директно от нивото на заплатите.

В средата на 90-те години събраните познания доведоха до труда му Myth and Measurement: The New Economics of the Minimum. Те са повлияли и на политическите дискусии относно въвеждането на държавна минимална работна заплата, например в Германия по време на сега управляващата голяма коалиция.

Нобеловата награда за икономика се присъжда от 1968 г. Тя е дарявана от шведската централна банка, като фондът е 10 млн. крони (около 960 000 евро). Американските учени Пол Милгръм и Робърт Уилсън получиха наградата през миналата година. И двамата провеждат изследвания в областта на така наречената теория на търговете.

Нобеловата награда за икономика, която се присъжда от края на 60-те години на миналия век, е единствената, която не води своя произход от завещанието на дарителя на наградата и изобретателя на динамита Алфред Нобел (1833-1896). Тя се дарява от Шведската централна банка и следователно не е, строго погледнато, класическа Нобелова награда. Въпреки това ще бъде връчена заедно с другите награди на годишнината от смъртта на Нобел, 10 декември.

Носителите на Нобелова награда в категориите медицина, физика, химия, литература и мир вече бяха обявени през миналата седмица.

