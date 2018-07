Кратка история на намигването на Доналд Тръмп

Снимка: Архив Ройтерс

Когато Доналд Тръмп и Владимир Путин седнаха да се здрависат преди срещата си в понеделник, американският президент сякаш намигна на руския си колега, усмихвайки му се леко.

Само дни след като ФБР заяви, че десетки руски шпиони са отговорни за хакерската атака на Националния комитет на Демократическата партия, приятелската среща все още е разглеждана като победа за Путин, а намигването изглежда особено объркващо. Но това е стар тик на Тръмп – жест, който то е използвал и преди, за да ласкае, да намекне нещо или да подскаже за някаква вътрешна информация, пише Quartz в свой анализ.

Запитан през миналия октомври да разясни коментарите, направени по време на фотосесия с екипа на Белия дом, че това може да е „затишие пред буря“, Тръмп отговори: „Много благодаря“ и намигна на камерата. Коментарите така и не бяха разяснени.

През юли той намигна на фотографи след пресконференция с холандския премиер Марк Рюте в Овалния кабинет, като очевидна индикация, че смята, че нещата са минали добре.

Преди да стане президент Тръмп използва намигането като инструмент по време на срещите си с други влиятелни хора, и в частност онези, от които иска нещо. Профил на Тръмп в New Yorker от 1997 г. разглежда как той успява да се възстанови след серия от банкрути, следва го на откриването на Trump International Hotel и Tower в Columbus Circle.

В текста се говори за жестовете му, включително за намигване, като цяло за сигналите, които дава на всички – от полицаи през окръжни адвокати до кандидати за кметове. „Едва тогава е готов да си тръгне“, гласи статията.

Това също така е начинът му да привлече вниманието на жените, които му харесват. Многобройните му опити да се хареса на модела Марла Мапълс включват намигвания от негова страна.

В книгата „The Fortune Hunters: Dazzling Women and the Men They Married” авторът Шарлът Хейс разказва за премиерата на книгата „The Art of the Deal”: “Тълпата от костюмирани гости включваше моделът Шерил Тийгс, филмовата звезда Майкъл Дъглас и популярната Ани Бас. За умния наблюдател беше ясно, че Доналд и Марла са силно привлечени един от друг. Когато Тръмп, който намигваше на Марла цяла нощ, въпреки че стоеше редом до [първата си съпруга] Ивана, най-сетне успяха да си поговорят, той беше срамежлив – нещо необичайно за Тръмп“.

Книгата „Trumped! The Inside Story of the Real Donald Trump” цитира бившият ръководител на казината на Тръмп – Стив Хайд, който коментира инцидент при раздаване на автографи: „Доналд стана, за да каже няколко думи на репортерите, а докато говореше намигна на някого в стаята, застанал на балкона“.

Френският президент Еманюел Макрон върна жеста, намигвайки на Тръмп по време на пресконференция в Париж през 2017 г. и отново през този април, след като американският държавен глава подсказа, че може да не излезе от иранската сделка (в крайна сметка го направи).

Путин обаче изглежда не особено заинтересован от жеста. Докато Тръмп намигваше, а камерите снимаха, руският президент дори не се усмихна.

По статията работиха: Елена Кирилова, редактор Деляна Петкова