Масови гробове в Украйна разкриват нарастващ брой жертви

Снимка от град Маншух, на 30 км от Мариупол. Снимка: EPA/AMMAR SALIH

Сраженията са изравнили със земята голяма част от град Мариупол, а броят на жертвите сред цивилното население засега е неизвестен.

„Най-тежкото военно престъпление на XXI век е извършено в Мариупол", заяви кметът на града Вадим Бойченко в коментар, публикуван от общината в социалните мрежи. „Путин изтребва украинците. Той вече е убил десетки хиляди цивилни граждани в Мариупол“.

Сателитни снимки, направени на 19 март, показват нещо, което изглеждаше като повече от 200 масови гроба в град Манхуш, точно до Мариупол. На местата, всяко от които е широко около 100 метра, може да се намират общо 9 000 души, твърдят общинските власти.

Украинските власти твърдят, че в масовите гробове са погребани жители, убити от руската армия, и че местата са изкопани в район, който вече е два пъти по-голям от местното гробище, пише The Wall Street Journal.

Руското посолство във Вашингтон не e oтговорло на молбата за коментар на медията. По-рано Русия заяви, че е нанасяла удари само по военни цели и обвини за цивилните жертви тези, които нарича украински екстремисти и националисти.

Още по темата Русия вероятно е загубила поредна фрегата



Втори масов гроб е бил открит край Мариупол на 22 април, съобщават от градския съвет, както и съветник на кмета.

Градският съвет публикува сателитна снимка, предоставена от фирмата за сателитни изображения Planet Labs, на която се вижда масов гроб в село Виноградне с размери около 45 на 24 метра.

Градският съвет изчислява, че масовите гробове могат да съдържат телата на поне 1000 жители на Мариупол. Снимки от Maxar Technologies от 15 април показват, че руските военни са разположили артилерия недалеч от гробището, което се е разраснало през времето, когато са окупирали района, показват нови кадри, направени на 29 април.

Трети масов гроб е бил открит край село Старий Крим, се казва в клип, споделен в социалната медийна платформа Telegram от градския съвет на Мариупол, който съдържа снимки от Planet Labs. Руските сили превзеха селото на 10 март.

Изкопаните траншеи в Старокримското гробище се появиха на сателитни снимки на 24 март. Последните изображения показват разширяване според Maxar, който също така потвърди наличието на руска артилерийска батарея по южния край на гробището в края на март.

В интервю за радио „Свободна Европа" Бойченко обвини руската армия, че принуждава жителите да копаят гробове в замяна на храна.

„Знаем за тези масови гробове, защото тези фашисти - нямам други думи - ангажират местното население за погребения, за храна", каза той. „Те ни казаха, че трябва да работим „почасово", за да ни дадат храна и вода".

Междувременно трета група цивилни бяха евакуирани от лабиринта от бункери под стоманодобивния завод „Азовсталь" в Мариупол в петък, съобщиха официални лица, докато украинските военни контраатакуваха руските сили в източната част на страната.

Седмици наред упоритата борба на защитниците на Мариупол обвързваше руските сили там, намалявайки наличните части на други места. Сега Украйна твърди, че до голяма степен е притъпила руските настъпателни действия в други райони на изток и се надява да използва тежки оръжия, за да ги отблъсне.

В петък украински и руски официални лица заявиха, че през деня от централата на завода са били евакуирани общо 50 цивилни, включително деца. Руското министерство на отбраната съобщи, че евакуираните са предадени на представители на ООН и Международния комитет на Червения кръст за настаняване във временни помещения. Операцията по евакуация в „Азовсталь" ще продължи и в събота, съобщиха от министерството.

Организацията на обединените нации съобщи, че при две предишни операции с нейно съдействие са били евакуирани почти 500 цивилни.

Заместник министър-председателят на Украйна Ирина Верешчук заяви, че евакуацията протича бавно, тъй като Русия нарушава примирието. Преди това Москва многократно е отричала да е насочвала атаките си срещу цивилни граждани.

От полк „Азов", разположен в стоманодобивния завод, съобщиха, че един боец е бил убит, а шестима са били ранени, тъй като е бил ударен автомобил, докато се е движел към някои цивилни, за да ги евакуира.

„Азовсталь“, обширен комплекс от съветската епоха, състоящ се от складове, пещи, тунели и железопътни линии в югоизточния град Мариупол, се превърна във фокусна точка на войната през последните седмици. Украинските войници продължиха да се отбраняват, докато Русия засилваше бомбардировките си на завода.

Руските сухопътни сили блокираха завода и атакуваха някои части от него през последните 24 часа, подкрепяни от военни самолети, съобщи украинският генерален щаб в петък.

В петък украинският президент Володимир Зеленски призова Русия да освободи или размени тези, които са останали в „Азовсталь", в коментар по видеовръзка с британския мозъчен тръст Chatham House.

„Ако те убиват хора, които могат да бъдат разменени като военнопленници или просто освободени като цивилни, или да им се помогне като ранени или пострадали, както цивилни, така и военни, ако ги унищожат, не мисля, че след това можем да водим каквито и да било дипломатически преговори с тях", каза той.

Олексий Арестович, съветник на Зеленски, заяви, че Русия се стреми да превземе последната част на Мариупол до понеделник, когато Москва отбелязва годишнината от победата над нацистите през Втората световна война.

Говорителят на Пентагона Джон Кърби заяви пред репортери в четвъртък, че руснаците обсаждат „Азовсталь" предимно чрез въздушни удари и че по-голямата част от руските сухопътни сили, които са били разположени около Мариупол, са изтеглени. Кремъл обяви победа в Мариупол и заяви, че има за цел да блокира останалите защитници в Азовстал, докато не се предадат.

А междувременно украинските сили контраатакуват около североизточните градове Харков и Изюм, заяви армейски генерал Валерий Залужний, началник на украинския генерален щаб.

Украинските военни изтласкаха руските войски обратно на изток от Харков, като ограничиха обстрела на втория по население град в страната. Русия се опитва да навлезе на юг от Изюм, който се намира югоизточно от Харков, но среща твърда украинска съпротива.

Коментарите на генерал Залужний, които се случиха след телефонен разговор с председателя на Съвета на началник-щабовете на въоръжените сили на САЩ, армейския генерал Марк Мили, отразяват оптимизма на украинските официални лица, че офанзивните усилия на Русия се изчерпват и че разполагането на тежки оръжейни системи от Запада може да обърне хода на войната в източната част на страната през следващите седмици.

Други служители обаче предупреждават, че контраофанзивата е локална.

„Западните оръжия все още не пристигат с темпове, които биха позволили на украинските сили да преминат в контраатака", заяви късно в четвъртък президентският съветник Арестович.

Той окачестви превземането от Украйна на някои селища на изток около Харков и на юг около Херсон, който е окупиран от Русия, като малки тенденции, които биха могли да доведат до по-широка контраофанзива.

„Твърде рано е да се говори за сериозни успехи", каза той.

А американският президент Джо Байдън заяви в петък, че САЩ изпращат поредния кръг от помощи за сигурността на Украйна, който ще включва артилерийски боеприпаси, радари и друго оборудване. Представител на администрацията заяви, че оборудването е на стойност до 150 млн. долара.

Байдън заяви, че средствата за Украйна, разрешени от Конгреса, са почти изчерпани и поиска от Конгреса още 33 млрд. долара за финансиране на въоръжения и предоставяне на по-дългосрочна икономическа и хуманитарна помощ на Украйна.

Междувременно Русия заяви, че нейни самолети са ударили 24 украински военни обекта през нощта, включително складове за оръжие и артилерийска батарея.

Руското министерство на отбраната заяви в петък, че високоточните му ракети с въздушно базиране са унищожили склад за боеприпаси в източния град Краматорск. Министерството заяви, че руските сили са свалили два украински военни самолета - Су-25 и МиГ-29.

The Institute for the Study of War, базиран във Вашингтон мозъчен тръст, заяви в коментар в четвъртък, че украинската контраофанзива „може да разстрои руските сили североизточно от Харков и вероятно ще принуди руските сили да решат дали да укрепят позициите си в близост до Харков или да рискуват да загубят повечето или всички свои позиции в артилерийския обсег на града".

Украинските настъпления на изток от Харков могат да прераснат в по-широка контраофанзива, казват от ISW.

Междувременно Европейският съюз се затруднява да финализира условията на петролното ембарго срещу Русия на фона на съпротивата на Унгария. Министър-председателят на централноевропейската държава Виктор Орбан заяви в петък, че предложеното ембарго ще удари икономиката на страната като атомна бомба. Според дипломати той настоява за повече време и средства от ЕС, за да може Унгария да се присъедини към останалата част от блока и да се откаже от руския петрол.

По статията работи: Бойчо Попов