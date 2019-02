Над двукратен ръст на броя сливания и придобивания за България отчита EY

Снимка: Pixabay

През първата половина на 2018 г. се отчита сериозен интерес към сделки по сливания и придобивания на пазара в Централна и Източна Европа. Сключени са общо 534 сделки, което е ръст с 13% спрямо предходната година според M&A Barometer (Барометър на сливанията и придобиванията) за първото полугодие на 2018 година, изследване на EY, което проучва преобладаващите тенденции в 12-те държави от региона.

Изследването установява, че през първата половина на 2018 г. в Чехия са осъществени 167 сделки, което е най-големият брой сделки за този период. Следват Полша и Румъния съответно със 73 и 72 сделки.

Седем от 12-те държави отчитат ръст в обемите на сделките с повече от 40% спрямо първото полугодие на 2017 година. Броят на сделките нараства повече от два пъти в България и Словакия, докато в Сърбия увеличението е повече от три пъти в сравнение с нивото през първото полугодие на 2017 година.

В абсолютни числа Чехия отчита най-голямото увеличение в региона с 54 допълнителни сделки. Този резултат се дължи на повишената активност от страна на местните стратегически инвеститори при стабилен макроикономически климат и недостатъчен производствен капацитет, което подхранва „апетита“ към сделки по сливания и придобивания.

Три сектора заемат 48% от всички сделки: недвижими имоти (95 сделки), потребителски стоки и търговия на дребно (86 сделки), и технологии (74 сделки).

„В България M&A пазарът също е активен и се работи по много сделки, макар и не в мащабите, в които виждаме M&A дейност в останалите държави от региона. Индустриите, в които наблюдаваме раздвижване, са идентични на тези в региона: медии и комуникации, недвижими имоти и технологии“, казва Диана Николаева, управляващ съдружник на отдел „Сделки“ в EY за България, Македония, Албания и Косово, и добавя: „Това, което виждам като положителна тенденция, е, че се работи много повече върху подготовката на сделките и все повече собственици осъзнават нуждата от по-добра подготовка“.

Оповестени стойности на сделките

От общо 534 сделки на пазара на ЦИЕ през първото полугодие на 2018 година, за 116 (22%) от тях са оповестени стойностите. Общата оповестена стойност е в размер на 13,4 млрд. долара.

Тази сума не включва пет сделки – обявените придобивания на европейските активи на Liberty Global в Германия, Унгария, Румъния и Чехия (UPC Magyarország) от Vodafone Group PLC (23.0 млрд. долара) и на глобалния здравен бизнес на продукти за жени на Teva Pharmaceutical от CVC Capital Partners Ltd. (за 703.0 млн. долара), както и придобиванията на AdsWizz Inc. от Pandora Media Inc. (145.0 млн.долара), на Pack&Fly Group от Safe Bag S.p.A за 8.4 млн. долара и на OOO Karakash Agro от руски инвеститор за сумата от 3.8 млн. долара. Тези сделки обхващат няколко юрисдикции и не е възможно да се отдели конкретно стойността на активите от ЦИЕ.

Държавите в топ три по оповестена стойност на сделките са Чехия (7.0 млрд. долара), Унгария (1.5 млрд. долара) и Полша (1,1 млрд. долара). Двете най-големи сделки, допринасящи за общата стойност на сделките в Чехия са обявеното от PPF Group придобиване на телекомуникационните активи на мобилния оператор Теленор в Унгария, България, Черна гора и Сърбия (3,4 млрд. долара) и обявеното от частния капиталов инвеститор Advent International Corporation придобиване на Zentiva Group a.s., фармацевтична компания, базирана в Чехия (2,2 млрд. долара).

Роналд Атард, съдружник в EY и ръководител на отдела за консултантски услуги по сделки за Централна, Източна и Югоизточна Европа и Централна Азия, обобщава: “Изследването на EY установи, че стратегическите инвеститори са по-активни от финансовите инвеститори на всеки един от местните пазари на държавите от ЦИЕ. Те са приключили 423 сделки през първото полугодие на 2018 година, т.е. с 83 сделки повече в сравнение с първото полугодие на 2017 година или увеличение с 24%. Делът на стратегическите инвеститори се е увеличил от 72% през първото полугодие на 2017 година до 79% през първото полугодие на 2018 година, докато този на финансовите инвеститори е отбелязал спад от 28% до 21% през първото полугодие на 2018 година. Оповестените от стратегическите инвеститори дейности по сливания и придобивания през първото полугодие на 2018 година са в размер на 8,9 млрд. долара през първото полугодие на 2018 година, а тези, оповестени от финансовите инвеститори, са в размер на 4.5 млрд. долара за същия период”.